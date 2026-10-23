Čestnou předsedkyní spolku Přátelé vily Stiassni je 100letá paní Marie Straková

Držitelka Ceny hejtmana Jihomoravského kraje, která byla oceněna za několikaletou snahu a úsilí v prezentaci odkazu významné průmyslnické rodiny Stiassni, považuje i ve svém pokročilém věku za důležité si plnit sny. "Bylo pro mě ctí zrealizovat setkání s Andym Martinem, potomkem rodiny Stiassni, nejstarším synem Susanne," potvrdil Zdeněk Musil, předseda spolku, který pamětnici navštěvuje již 17 let. V říjnu 2013 se v zahradě obnovované brněnské vily na Hroznové uskutečnilo první setkání pamětnice s potomky rodiny Stiassni. V krásných barvách podzimu vyprávěla svůj dětský příběh her a vzpomínek na rodinu Stiassni, zejména na kamarádku Zuzku, dceru majitelů vily. S potomky rodiny Stiassni se setkala v Brně i v květnu 2017 a letos v srpnu. V následujících dnech pozná dalšího ze synů Susanne Stiassni. Paní Marie Straková své vzpomínky a autentické archiválie představuje veřejnosti na výstavách spolku.
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Zdroj: Zdeněk Musil, předseda spolku Přátelé vily Stiassni, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59758.