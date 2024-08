Cestu mezi Horními Datyněmi a Šenovem uzavřela rekonstrukce silnice

Ostrava 21. srpna 2024 (PROTEXT) - Po objízdných trasách budou muset až do poloviny listopadu jezdit řidiči, kteří se potřebují dostat z Horních Datyní do Šenova. Rekonstrukce je rozdělena do několika etap a jednotlivé uzavírky se proto budou průběžně měnit.