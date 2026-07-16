Cestu na Colours of Ostrava lemuje výstava českých úspěchů

Czech Industry Photo nabízí fascinující pohled na úspěchy českých inovací, vědy i kreativních průmyslů nejen prostřednictvím velkoformátových uměleckých fotografií, ale rovněž formou poutavých dvojjazyčných příběhů, jež jsou součástí této fotovýstavy. V rámci letošní expozice se divákům představí také dva zajímavé snímky z ostravského regionu.
Úvodní fotografie od Vojtěcha Blažka s názvem „Věda naostro“ vznikla v laboratořích Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB-TUO v době tradiční akce Noc vědců. „Důvod, proč tak pěkně září, je dán tím, že skořápky některých vajec obsahují stopová množství organických látek - například porfyrinů nebo derivátů protoporfyrinu IX, které mají schopnost fluoreskovat pod UV zářením. Tyto látky vznikají jako vedlejší produkty metabolismu v těle slepic a mohou být ovlivněny druhem, krmivem i prostředím. Právě jejich přítomnost způsobuje onu zářivou podívanou,“ objasňuje výzkumný experiment na snímku Matěj Šponiar, tiskový mluvčí CEET.
Druhý lokální snímek získal oprávněně titul „Gigant v pohybu“. Tento mořský kolos v podobě obrovského chapadla byl zhotoven zaměstnanci české pobočky společnosti Huisman Czech Republic. Na moři, kde vládnou vlny a vítr obrovské síly je k spolupráci zapotřebí gigant s neskutečně pevným stiskem. Tak zvaný „Motion Compensated Pile Gripper" není jen kus oceli. Je to chytré chapadlo, které s jistotou uchopí až 115 metrů dlouhé pilíře a vede je přesně tam, kde mají stát. „Zatímco se loď pohybuje a moře nikdy nespí, tento technologický unikát drží směr i stabilitu. V jeho útrobách se skrývá špičková technika. Díky němu rostou větrné elektrárny rychleji, bezpečněji a s respektem k přírodě,“ vypráví příběh k dechberoucímu snímku „Gigant v pohybu“ Petra Červenková, marketingová specialistka firmy Huisman ze Sviadnova u Frýdku-Místku.
Pořadatelem této putovní osvětové fotopřehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Czech Industry Photo je realizováno bez státních dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Více informací k této fotovýstavě, dalším zastávkám i doprovodným příběhům v online podobě lze nalézt na www.czechindustryphoto.com v českém a anglickém jazyce.
CZECH INDUSTRY PHOTO
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.
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PROMOLIGA
PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”
Zdroj: PROMOLIGA - PR agentura