ČEZ Family Aquapalace Run láme rekordy: 6. ročník navštívilo přes 10.000 běžců

Na start se postavili profesionálové i amatérští sportovci, nechyběly ani VIP a známé osobnosti. Závod si užili například herci Jan Kopečný a Petr Ryšavý a jejich kapela BOTOX, loňská vítězka reality show Zrádci Nicole Šáchová, Barbora Hermannová, česká reprezentantka v plážovém volejbalu, vicemistryně Evropy z roku 2016 a trojnásobná olympionička, či Zuzana Kocumová, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích a mnoho dalších. Akci moderoval Pepa Mádle a za Městskou část Prahy 11 přišla běžce podpořit Mgr. Zuzana Böhmová.
Celý den se nesl ve znamení radosti z pohybu, týmového ducha a podpory zdravého životního stylu. Každý, kdo závod dokončil, obdržel volnou vstupenku do Aquapalace Praha. Součástí programu byl také v cíli závodu bohatý doprovodný program pro děti i dospělé – od soutěží, her pro nejmenší, po koncerty a plno dalších aktivit.
Díky rekordní účasti a skvělé atmosféře ČEZ Family Aquapalace Run potvrdil, že je jedním z největších amatérských a volně přístupných běhů v České republice a organizátoři už nyní připravují další ročník, který slibuje ještě více sportovních i zábavních zážitků.
Zdroj: ČEZ
