ČEZ Family Aquapalace Run přilákal přes 10,5 tisíce běžců,patří k největším v ČR

Na start se vedle amatérských běžců postavili také profesionální sportovci, z nichž někteří si odnesli i nejvyšší příčky. V ženské kategorii zvítězila Moira Stewartová, držitelka českého rekordu na 5000 metrů, s časem 26:10, jen o tři sekundy později doběhla na druhém místě běžkyně na lyžích Eliška Šibravová (26:13). Mezi muži zvítězil a stal se i absolutním vítězem závodu běžec na lyžích Luděk Šeller v čase 22:49, druhý skončil jeho kolega Fabián Štoček (25:08). Do závodu se zapojila také Antonie Galušková, reprezentantka ve vodním slalomu či běžec na lyžích Stanislav Řezáč. Na startu nechyběli ani Kristiina Sasínek Mäki, jedna z nejlepších českých běžkyň, sedmá na letošním mistrovství Evropy, Jan Čejka, český rekordman v plavání a medailista z mistrovství Evropy 2025, nebo dálkový plavec Jakub Kačerovský, který má za sebou zdolání kanálu La Manche a Cookovy úžiny a letos v srpnu také náročného North Channel.
„Máme velkou radost, že si ČEZ Family Aquapalace Run za sedm let vybudoval tak silnou pozici a letos k nám dorazilo více než 10,5 tisíce běžců. Je skvělé sledovat, jak se na startu potkávají vrcholoví sportovci s amatéry, rodiče s dětmi i celé sportovní týmy. Právě tato kombinace dělá z našeho běhu jedinečnou akci a potvrzuje, že sport může být skutečně pro každého. Zároveň nás těší, že se ČEZ Family Aquapalace Run řadí mezi největší běžecké akce v České republice,“ uvádějí organizátoři závodu.
Celý den se nesl ve znamení radosti z pohybu, sportovního nasazení a rodinné atmosféry. Sedmikilometrová trať byla určena všem bez ohledu na věk či výkonnost a jejím cílem nebylo pouze závodit, ale především společně strávit aktivní den. Každý, kdo závod dokončil, navíc získal volnou vstupenku do Aquapalace Praha. Na běžce a jejich doprovod čekal v cíli bohatý program plný soutěží, her a dalších aktivit pro děti i dospělé.
Zdroj: ČEZ, Aquapalace Praha
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