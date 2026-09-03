ČEZ Family Run Aquapalace 2026: Rodinný běh plný pohybu, zábavy a zážitků

Startovat můžete v sobotu 12. 9. 2026 od 9 do 15 hodin v Centrálním parku u metra Opatov. Díky možnosti vyrazit v průběhu tohoto startovního okna si každý může zvolit čas, který mu vyhovuje – v hodinových časových intervalech dle zakoupené vstupenky. Trasa dlouhá 6,9 kilometrů vás zavede až do cíle u sportovně-relaxačního komplexu Aquapalace Praha v Čestlicích. Cíl je otevřen do 19 hodin. Odměnou pro každého, kdo trasu dokončí, bude celodenní vstupenka do Vodního světa Aquapalace Praha.
ČEZ Family Run Aquapalace Praha 2026 není závod o sekundy, ale o společně strávený čas a radost z pohybu. Je určen rodinám s dětmi, rekreačním sportovcům, zkušeným běžcům i sportovním partám. Tempo si každý volí podle sebe – trasu můžete absolvovat naplno, pohodovým během nebo třeba společně s dětmi.
Atmosféru na startu zpestří VIP hosté a známé osobnosti, které se společně s účastníky vydají na trať. Po běhu pak čeká na malé i velké běžce doprovodný program plný hudby, zábavy a aktivit pro všechny. Přijďte si vychutnat nejen sportovní výzvu, ale především si užít den společně s přáteli či rodinou trochu jinak.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
- Registrace: nutná předem, pouze online
- Prodej vstupenek na místě není možný; akce je přístupná pouze účastníkům s platnou vstupenkou zakoupenou předem online
- Otevření startu: od 8:30
- Místo startu: Centrální park, metro Opatov, Praha
- Startovní okno: 9:00–13:00, start dle časových možností v hodinových intervalech podle zakoupené vstupenky
- Délka trasy: 6,9 km
- Cíl: Sportovně-relaxační komplex Aquapalace Praha, Čestlice
- Limit cíle: 19:00 hodin
- Odměna za dokončení: celodenní vstupenka do Vodního světa Aquapalace Praha s platností až do 16. října 2026.
Vstupenky zakoupíte ZDE, více informací o akci najdete na www.aquapalace.cz/familyrun
Zdroj: Aquapalace Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.