ČEZ Jizerská 50 vyráží do stop už ve čtvrtek. Organizátorům se podařilo připravit klíčový úsek

Čtvrtek rozbruslí Volkswagen Bedřichovská 30 a závod na 17 km

Čtvrtek v posledních ročnících Jizerské 50 patří závodům ve volném stylu. Jako první odstartuje Volkswagen Bedřichovská 30, která letos bude měřit necelých 26 km. Organizátoři pošetřili problematický úsek přes Krásnou Máří a běžkařům nabídnou zajímavou alternativu v podobě průjezdu Studeným údolím, kterým vystoupají na Kristiánov. Následuje prudký výjezd na tzv. Panelku, z níž se závodníci spustí na Hřebínek. Na stadion ale nevyrazí rovnou, protože před Novou Loukou odbočí do západní části Jizerských hor a užijí si netradiční trasu kolem přehrady Černá Nisa. Startuje se ve 13:30.

Nezměněná naopak zůstane Jizerská 17, která objede trasu tzv. T-Mobile Magentové stopy. Startuje ve 13:50.

Páteční program bude patřit dětem i firemním týmům

Páteční program bude už tradičně patřit dětským závodům. Mini Jizerská Dr. Max nabídne kategorie od 3 do 14 let. Nejmladší závodníci si navíc přímo na stadionu v Bedřichově okusí atmosféru akce světového formátu.

Odpoledne bude patřit T-Mobile firemním štafetám. Čtyřčlenné týmy leckdy skrývají osobnosti i z ne zcela sportovních kruhů. Svoje štafety by měli rozjet třeba kardiochirurg Jan Pirk nebo stomatolog Roman Šmucler.

V sobotu se pojede klasická technika

V sobotu budou závody už čistě o klasické technice. Jizerská 25 povede také po mírně upravené trase a pro některé náruživé běžkaře může být rozcvičkou před samotnou padesátkou. ČT Jizerská 10 pak nabídne vyžití pro celé rodiny s dětmi. Spíš než o závod půjde o pohodovou projížďku.

Krásná Máří zprůjezdněna

Organizátorům se v posledních dnech podařilo nashromáždit sníh v úseku kolem vyhlídky Krásná Máří, kde kvůli teplým větrům často odtává sníh z cesty. Nyní předpověď hlásí ideální počasí a sníh by tam měl vydržet. Díky tomu se ČEZ Jizerská 50 pojede prakticky po standardní trase. Jedinou výjimkou je objížďka Olivetské hory v samotném závěru. Čeká však důstojná náhrada – z Hřebínku se závodníci vydají po příjemnější cestě směrem na Novou Louku. Hlavní závod v délce zhruba 47 km bude jen o pár set metrů kratší než jeho standardní verze.

Kromě profesionálních běžkařů se na závody chystají i dva olympionici. Rychlostní kanoista Martin Fuksa na běžkách poctivě trénuje a vyjede z elitní vlny padesátky. Naopak kordista Jiří Beran, člen bronzového družstva z posledních olympijských her, by se měl pohybovat v hlavním poli nadšenců na desítce. Oba se budou v sobotu od 11 hodin podepisovat zájemcům v OC Nisa.

Kultura v Liberci a Jablonci

Také 58. ročník Jizerské 50 nabídne bohatý kulturní doprovod na hlavních náměstích v Jablonci nad Nisou a Liberci. V pátek večer zahraje v Jablonci Jamaron, v sobotu večer se může Liberec těšit na Lenny a vyvrcholení programu v podobě Chinaski.

Jelikož se Jizerská 50 jezdí jako memoriál horolezců zahynulých při expedici v Peru, proběhne v sobotu od 17 hodin mše v kostele sv. Antonína v Bedřichově.

Na tratě jen se správnými vosky

Naposledy se závodníci vydali do stop před dvěma lety. Mezitím vyhlásila Mezinárodní lyžařská federace zákaz používání vosků s příměsí fluoru. Důvodem je ochrana životního prostředí, protože tyto vosky uvolňovaly do sněhu škodliviny, které se v případě Jizerských hor dostávaly i do nádrže na pitnou vodu.

Lyže nejen elitních závodníků budou na přítomnost fluoru kontrolovány a pravidlo o zákazu fluorových vosků platí pro všechny. Světový lídr ve výrobě lyžařských vosků Swix nabídne účastníkům možnost otestovat jejich lyže a v případě potřeby vyměnit staré vosky za nové, šetrnější k životnímu prostředí, se slevou 50 %.

V současnosti leží na tratích starší sníh, po kterém lyže jezdí rychle. Výhled počasí žádné výrazné srážky nehlásí a teplota by se během závodů měla pohybovat nejčastěji lehce pod bodem mrazu. Vše tak nasvědčuje tomu, že v Jizerských horách se běžkaři dočkají příjemných podmínek. Registrace na jednotlivé závody bude možná i na místě.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.