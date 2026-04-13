ČEZ RunTour 2026 odstartována: Vyprodaný návrat do Hradce Králové

Hradec Králové 13. dubna 2026 (PROTEXT) - První závod klasické sezóny ČEZ RunTour pořadatele VML Czechia se po deseti letech vrátil do Hradce Králové, a to rovnou vyprodaným závodem. V sobotu 11. 4. 2026 se v okolí Malšovické arény proběhlo téměř 2000 běžců, kteří si užili slunečný den plný radosti z pohybu.

Závodní program tradičně odstartovaly Lupilu dětské běhy, do kterých se na tratích 500 a 1000 metrů zapojilo na 300 malých sportovců. Jejich okruh, stejně jako zbytek distancí závodního dne, vedl místní fotbalovým stadionem – Malšovickou arénou, což byl bezpochyby krásný a nevšední zážitek pro všechny mladé běžecké nadšence.

Následovala nejkratší dospělá distance RAJEC RUN 3 KM, kde si pro celkové vítězství a první místo mezi ženami doběhla Karolína Vyňuchalová (9:58). Hned za ní finišoval vítěz mužské kategorie Karel Bacílek (10:14).

Na nejpočetnější distanci PUMA RUN 5 KM se mezi téměř 700 běžci radovali z vítězství Marek Chrascina (15:46) a Josefína Šturmová (17:34) z tréninkového týmu Evy Vrabcové Nývltové. Ta následně navázala triumfem v závodě ČEZ RUN 10 KM, kde časem 36:05 ovládla ženskou kategorii před druhou Hanou Homolkovou. Mezi muži nenechal nic náhodě Marek Chrascina, který po vítězství na pětikilometrové trati ovládl i desítku v čase 32:06 a oslavil tak druhé prvenství během jediného dne.

Závodníci si mohli užít nejen běžecké tratě, ale také komfortní zázemí přímo v Malšovické aréně, kde byly k dispozici šatny, sprchy i WC. Před stadionem na ně čekalo partnerské městečko a prostor pro odpočinek. Nechyběl perfektní catering a dětská zóna od společnosti Lidl, k dispozici všem závodníkům byla také půjčovna testovacích bot Puma a fotostěna od stejnojmenné společnosti. K dispozici byla také oblíbená Poweradesoutěž ve visu, stánek MG a nový partner Staropramen Cool, který měl pro závodníky připravenu ochutnávku produktů. O regeneraci se postarali naši maséři, k dispozici byly Reboots Recovery masážní nohavice od Sporthelp.cz nebo tejpování a fyzio poradenství od FyzioToncar. Energii bylo možné doplnit na občerstvovacích stanicích na trati i v cíli, kde čekala Pramenitá voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus.

Výrazně byl vidět také Lidl, a to nejen již zmíněnou prezentací v zázemí, ale i přímo na trati díky početnému zastoupení svých zaměstnanců mezi běžci: „Letos slavíme jubilejních deset let spolupráce s RunTour a těší nás, že zájem o zdravý pohyb je stále obrovský. Bezplatné startovné patří dlouhodobě k našim nejoblíbenějším benefitům, což potvrzuje i první závod v Hradci Králové, na který se zaregistrovalo přes 400 zaměstnanců. Při příležitosti tohoto výročí jsme se rozhodli péči o závodníky posunout ještě dál. Jako hlavní partner čerstvosti jsme ve spolupráci s nutričním specialistou Miloslavem Šindelářem připravili vyvážené menu na míru všem běžcům i jejich doprovodu. Velký důraz letos klademe také na edukaci dětí v oblasti zdravé výživy, pohybu a udržitelnosti. Ty si mohou v naší CSR zóně připravit zdravou svačinku, vyzkoušet ‚fruitbike‘ nebo se pod hlavičkou naší značky Lupilu postavit přímo na start dětských běhů,“ přibližuje generální ředitel Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.

Jsme moc rádi, že i pro další 2 ročníky RunTour se podařilo uzavřít generální partnerství se Skupinou ČEZ: „S RunTour jsme společně již od roku 2019. Těší nás, že můžeme dlouhodobě podporovat komunitu běžců a aktivní životní styl. Každý, kdo má rád zdravý pohyb, navíc může při sportu ale i obyčejné chůzi přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Funguje jako klasický sport tracker, ve kterém ale navíc sbíráte body, které následně Nadace ČEZ přemění na finanční podporu vybraným projektům,“ říká ředitelka marketingu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Díky Nadaci ČEZ se mohli sportovci po celém Česku opět zapojit prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem do charitativního projektu v regionu závodu. V Hradci Králové se pomáhalo organizaci RENEDA, z.s., konkrétně na workshop pro práci s dětmi s neurologickými obtížemi pomocí metod Feldenkrais a Neuromovement. Díky hradeckému závodu se podařilo vybrat krásných 100.000 Kč, které pomohou zlepšit motoriku, komunikaci, kognitivní schopnosti a zvýšit dostupnost odborné péče pro děti.

První z osmi závodů klasické ČEZ RunTour je za námi. Po dlouhé době jsme se vrátili do Hradce Králové a už nyní se těšíme na další zastávku. Ta nás čeká za necelé dva týdny, 25. 4., letos podruhé na jihu Čech v Českých Budějovicích. Věříme, že i tam vyjde krásné počasí a pokud chcete být u toho, registrace jsou stále otevřené. S ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET i v Budějcích – těšíme se na vás!

 

O ČEZ RunTour

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21.1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet! Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnou závody v Bratislavě a Žilině.

Zdroj: ČEZ RunTour

www.run-tour.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

