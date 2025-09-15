ČEZ RunTour otevřela podzimní sezonu vyprodaným závodem v Brně. U přehrady běžely téměř dva tisíce běžců!

Brno 15. září 2025 (PROTEXT) - Téměř dvě tisícovky běžců si užily tuto sobotu 13. září nádherné prostředí Brněnské přehrady při závodu oblíbeného seriálu ČEZ RunTour. Čekalo na ně nabité zázemí, atraktivní trať, spoustu zážitků, ale také finisherské medaile. Ve vyprodaném startovním poli byli mezi začátečníky a rekreačními běžci i reprezentanti či olympionička z Londýna.

Podzimní běžecká sezona naplno odstartovala. V kalendáři ČEZ RunTour ji otevřel šestý letošní závod, který se uskutečnil v nejbližším okolí Brněnské přehrady, kam se seriál přesunul po zastávkách v Českých Budějovicích, Kopřivnici, Ústí nad Labem, Plzni a Olomouci.

První starty patřily dětem, na které čekaly jejich Lupilu dětské běhy na 500 a 1000 metrů. Po nich už se začali pod startovní bránu rovnat velcí i malí účastníci POWERADE RUN 3 KM. Jeho vítězi se stali Libor Janda (10:00) a Martina Chudová (10:49). Co do počtu účastníků nejoblíbenější PUMA RUN 5 KM ovládli Šimon Koblížek (15:28) a Bára Stýblová (17:18), která druhé Barboře Vahalíkové nadělila téměř minutu a půl. Jakub Glonek se pak radoval z triumfu při prestižním závodu ČEZ RUN 10 KM, když běžel za 31:40. Mezi ženami byla opět nejrychlejší Bára Stýblová v čase 35:15.

Závodilo se také ve štafetách, které běžely desetikilometrovou trať. Jako první byla v cíli sestava Gymnázia Matyáše Lercha, která v rámci projektu Běž za školu získala titul Záškoláci regionu a odměnu 30 tisíc korun pro svou školu od partnera projektu – společnosti Lidl.

"Chceme takto podpořit pohybovou aktivitu mladých lidí a přilákat na start nejen studenty, ale i členy volnočasových klubů. Ti mají možnost sestavit štafetu, se kterou budou reprezentovat svou školu či zájmovou skupinu. Nejrychlejší tým navíc získává zajímavou finanční prémii, kterou mohou použít na školní či mimoškolní aktivity," říká Tomáš Coufal, z pořádající agentury VML Czechia.

Krásná trať zavedla běžce od jedenáctimetrové bílé kotvy, která je symbolem naděje, přes hráz do přilehlých ulic vedoucích podél přehrady. Zpět se pak vraceli přímo po břehu rozlehlé vodní plochy.

V cíli je pak čekala odměna v podobě finisherské medaile, ale také bohatého zázemí. Užít si mohli masáž zdarma, kterou zajišťuje partner prevence OZP zdravotní pojišťovna, dopřát si mohli osvěžující sprchu, vychutnat skvělé jídlo z Lidl menu, nechat si poradit s běžeckými bolestmi od odborníků z FyzioToncar & Formthotics nebo zasoutěžit si o špičkové boty Puma.

Kilometry na pomoc druhým

Padesát korun z každého startovného jako vždy obdržela Nadace Leontinka, která pomáhá nevidomým lidem překonávat překážky. V rámci spolupráce se společností ČEZ pak byl do aplikace EPP Pomáhej pohybem zařazen charitativní projekt z regionu, ve kterém se koná konkrétní závod.

"Podpora klasické RunTour z pozice generálního partnera a titulárního partnera desetikilometrové trati je pro nás přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce. Díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, která letos slaví 10 let, mohou účastníci nejen během závodu, ale i v rámci tréninku, svým během přispívat na dobročinné projekty. Dáváme tak běhání další rozměr a těší nás, že můžeme motivovat veřejnost k pohybu, který má smysl," říká Michaela Ziková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ.

Tentokrát byl zařazen projekt organizace Dotyk II, o.p.s., která vznikla za účelem poskytování pomoci dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Z příspěvku organizace pořídí kompenzační pomůcky do herní a senzorické místnosti. Stovky běžců znovu dokázaly s aplikací EPP Pomáhej pohybem překročit stotisícovou hranici až na výsledných 116.196 Kč.

Chcete běžet také? Na všechny závody ČEZ RunTour se můžete registrovat prostřednictvím webu www.run-tour.cz, kde najdete podrobnější informace o všech závodech této sezony.

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!

 

