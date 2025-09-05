ČEZ RunTour Winter Edition 2026: Nečekejte na jaro. Běhat můžete i v zimě!

Autor:
  12:28
Praha 5. září 2025 (PROTEXT) - Tentokrát výmluvy na počasí, nevhodné oblečení nebo povánoční kondici neobstojí. ČEZ RunTour Winter Edition 2026 vyzývá všechny, aby i v mrazivých měsících udrželi svou kondici a užili si běh naplno. České Budějovice, Praha i Olomouc se připravují nabídnout jedinečný zimní zážitek pro účastníky všech věkových kategorií.

ČEZ RunTour Winter Edition 2026 nabídne tradiční trasy 3, 5 a 10 kilometrů a zároveň přinese zcela novou výzvu – první zimní půlmaraton v historii celé série RunTour, jehož titulárním partnerem se stává Powerade. Chybět nebudou ani oblíbené dětské závody, díky nimž si jedinečnou atmosféru budou moct užít i ti nejmladší.

Termíny závodů:

  • 17. ledna 2026 – České Budějovice | Výstaviště (Pavilon T1)
  • 31. ledna 2026 – Praha | Výstaviště Holešovice (Křižíkovy pavilony)
  • 15. března 2026 – Olomouc | Výstaviště Flora Olomouc (Pavilon A)

Vyhřívané pavilony poskytnou běžcům komfortní zázemí – šatny, občerstvení, dětskou zónu i klidný kout pro předzávodní přípravu. V cíli každého závodu bude čekat kovová medaile navržená členem komunity RunTour, která připomene jejich zimní odhodlání a úspěch.

„Zima není důvod zůstat doma. ČEZ RunTour Winter Edition je ideální příležitostí nepolevit a vyzkoušet svou víru – v odhodlání, ve vytrvalost a radost z běhu i v chladnějším počasí. Nový půlmaraton reaguje na rostoucí zájem o delší tratě a zároveň dává běžcům možnost udržet svou formu i v zimě v komfortním a motivujícím prostředí,” říká Tomáš Coufal z agentury VML, která ČEZ RunTour Winter Edition organizuje.

Generální partner série, Skupina ČEZ, zdůrazňuje také charitativní rozměr účasti:

„Naše partnerství s RunTour Winter Edition je přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s RunTour. Jsme rádi, že můžeme podporovat běžeckou komunitu i během zimy a ukazovat, že radost z pohybu nezná sezónu. Díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem mohou účastníci svým závodem přispívat na dobročinné projekty. Společně tak dáváme běhání ještě větší smysl,” doplňuje Michaela Zíková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ.

Nečekejte, zaznamenejte si termíny do diáře a připravte se postavit na startovní čáru. Registrace jsou již otevřeny a až do 30. 9. 2025 je pořídíte za zvýhodněnou cenu. ČEZ RunTour Winter Edition poskytuje jedinečnou příležitost udržet kondici, zažít radost z běhu a potkat další nadšence, pro které zima není výmluva.

Přihlásit se můžete na webu: www.run-tour.cz/winter.

Je radost běžet, i v zimě!

 

O ČEZ RunTour Winter Edition

Zimnísérie běžeckých závodů pod taktovkou tradičního a oblíbeného rodinného běžeckého seriálu ČEZ RunTour. 3 závody, ve 3 krajských městech po celé České republice s krytým zázemím v unikátních pavilonech výstavišť. Série vhodně pro rodiny s dětmi, začátečníky i hobíky, pro které jsou připraveny distance 3, 5 , 10 a 21,1 km, pro děti 500 a 1000 metrů. Registrace je možné provést na: www.run-tour.cz/winter. Je radost běžet, i v zimě.

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Kroměříž zakládá společnost Srdcem doma, bude poskytovat domácí zdravotní péči

Město Kroměříž zakládá společnost s ručením omezením Srdcem doma, která bude poskytovat domácí zdravotní péči. Mezi zásadní důvody pro její vznik patří...

5. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Rekonstrukce domovů pro seniory po povodních stála Ostravu 70 milionů korun

Ostravský magistrát dokončuje opravy dvou domovů pro seniory, které loni v září zasáhly ničivé povodně. Rekonstrukce obou objektů si už vyžádaly 70 milionů...

5. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Rekonstrukce domovů pro seniory po povodních stála Ostravu 70 milionů korun

Ostravský magistrát dokončuje opravy dvou domovů pro seniory, které loni v září zasáhly ničivé povodně. Rekonstrukce obou objektů si už vyžádaly 70 milionů...

5. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Menzel měl desítky ocenění, ale nikdy se nechlubil. Oscara i další teď můžete vidět

Pouhé dva dny mají zájemci na to, aby navštívili unikátní výstavu trofejí, ocenění a řádů režiséra Jiřího Menzela s názvem Ostře sledovaná ocenění. Akce se koná v galerii Písecká brána na Hradčanech...

5. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu....

5. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie navrhla obžalovat muže z pokusu o vraždu, autem zavinil vážnou nehodu

Policie navrhla obžalovat jednadvacetiletého muže z pokusu o vraždu a dalších činů. Loni v únoru na Náchodsku v opilosti při honičce s policisty strhl auto do...

5. září 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Pardubický kraj investoval stovky milionů do modernizace školních budov

Pardubický kraj o letních prázdninách investoval stovky milionů korun do rekonstrukcí a modernizací školních budov. Práce se uskutečnily ve 28 zařízeních. Mezi...

5. září 2025  10:54,  aktualizováno  10:54

ČEZ RunTour Winter Edition 2026: Nečekejte na jaro. Běhat můžete i v zimě!

5. září 2025  12:28

Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž...

5. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Na potřebu starat se o zeleň včetně stromů upozorňuje zcela nový brněnský projekt Oázy zeleně. Jeho součástí jsou třeba vodní prvky v podobě pítek či nádrží na dešťovou vodu zachycenou na střechách....

5. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.