ČEZ RunTour Winter Edition 2026: Nečekejte na jaro. Běhat můžete i v zimě!

ČEZ RunTour Winter Edition 2026 nabídne tradiční trasy 3, 5 a 10 kilometrů a zároveň přinese zcela novou výzvu – první zimní půlmaraton v historii celé série RunTour, jehož titulárním partnerem se stává Powerade. Chybět nebudou ani oblíbené dětské závody, díky nimž si jedinečnou atmosféru budou moct užít i ti nejmladší.
Termíny závodů:
- 17. ledna 2026 – České Budějovice | Výstaviště (Pavilon T1)
- 31. ledna 2026 – Praha | Výstaviště Holešovice (Křižíkovy pavilony)
- 15. března 2026 – Olomouc | Výstaviště Flora Olomouc (Pavilon A)
Vyhřívané pavilony poskytnou běžcům komfortní zázemí – šatny, občerstvení, dětskou zónu i klidný kout pro předzávodní přípravu. V cíli každého závodu bude čekat kovová medaile navržená členem komunity RunTour, která připomene jejich zimní odhodlání a úspěch.
„Zima není důvod zůstat doma. ČEZ RunTour Winter Edition je ideální příležitostí nepolevit a vyzkoušet svou víru – v odhodlání, ve vytrvalost a radost z běhu i v chladnějším počasí. Nový půlmaraton reaguje na rostoucí zájem o delší tratě a zároveň dává běžcům možnost udržet svou formu i v zimě v komfortním a motivujícím prostředí,” říká Tomáš Coufal z agentury VML, která ČEZ RunTour Winter Edition organizuje.
Generální partner série, Skupina ČEZ, zdůrazňuje také charitativní rozměr účasti:
„Naše partnerství s RunTour Winter Edition je přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s RunTour. Jsme rádi, že můžeme podporovat běžeckou komunitu i během zimy a ukazovat, že radost z pohybu nezná sezónu. Díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem mohou účastníci svým závodem přispívat na dobročinné projekty. Společně tak dáváme běhání ještě větší smysl,” doplňuje Michaela Zíková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ.
Nečekejte, zaznamenejte si termíny do diáře a připravte se postavit na startovní čáru. Registrace jsou již otevřeny a až do 30. 9. 2025 je pořídíte za zvýhodněnou cenu. ČEZ RunTour Winter Edition poskytuje jedinečnou příležitost udržet kondici, zažít radost z běhu a potkat další nadšence, pro které zima není výmluva.
Přihlásit se můžete na webu: www.run-tour.cz/winter.
Je radost běžet, i v zimě!
O ČEZ RunTour Winter Edition
Zimnísérie běžeckých závodů pod taktovkou tradičního a oblíbeného rodinného běžeckého seriálu ČEZ RunTour. 3 závody, ve 3 krajských městech po celé České republice s krytým zázemím v unikátních pavilonech výstavišť. Série vhodně pro rodiny s dětmi, začátečníky i hobíky, pro které jsou připraveny distance 3, 5 , 10 a 21,1 km, pro děti 500 a 1000 metrů. Registrace je možné provést na: www.run-tour.cz/winter. Je radost běžet, i v zimě.