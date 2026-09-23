CFG: Neregulovaný hazardní průmysl v Evropě v hodnotě 91,6 miliardy eur

Nová analýza EU-27 odhalila, že 72 % výnosů z online hazardních her není regulováno – přičemž 91 % obsahu, s nímž se setkávají spotřebitelé aktivně se zapojující do hazardních her, propaguje tento neregulovaný sektor.
Nová zpráva s názvem „ Online Gambling 2024–2025": Zpráva „EU 27 Europe", kterou pro organizaci Campaign for Fairer Gambling (CFG) vypracovala společnost Gaming Compliance International (GCI), uvádí, že neregulovaný online hrubý výnos z hazardních her (GGR) vzrostl z 52,6 miliardy eur v roce 2023 na 91,6 miliardy eur v roce 2025 — což představuje nárůst o 74 % za dva roky.
V roce 2025 dosáhli neregulovaní provozovatelé online hazardních her od spotřebitelů v 27 členských státech EU odhadovaného hrubého výnosu z hazardních her (GGR) ve výši 91,6 miliardy eur, což představuje 72 % evropského trhu s online hazardními hrami v celkové hodnotě 128,0 miliardy eur. Tato činnost se odehrávala mimo rámec místních regulačních předpisů, což s sebou neslo rizika v oblasti ochrany spotřebitele, zdanění, udělování licencí a regulačního dohledu.
Mezery v prosazování předpisů začínají již před uzavřením sázky
Částka 91,6 miliardy eur dokládá rozsah činností mimo regulační rámec. Ještě větší varování představuje to, co se děje ještě předtím, než dojde k předání peněz.
V roce 2025 se obsah související s online hazardními hrami dostal ke 121 milionům Evropanů, z toho k 88 milionům se dostal obsah od neregulovaných provozovatelů. Mezi spotřebiteli, kteří se aktivně účastní online hazardních her, 91 % obsahu, s nímž se setkali, propagovalo neregulovaný sektor.
Zpráva popisuje ekosystém, který sahá daleko za hranice hazardních webových stránek: Partneři, sociální sítě, reklama, vyhledávání, aplikace, platby, komunikace mezi uživateli (P2P) a nelegální streamování – to vše pomáhá provozovatelům oslovit publikum, získat zákazníky a monetizovat je.
Jeden trh, dva sektory, propojený ekosystém
Neregulované hazardní hry fungují prostřednictvím propojené infrastruktury. Webové stránky se mohou měnit. Domény lze přesunout. Cílové skupiny lze přesměrovat. Platby, reklama, partnerské programy, aplikace, sociální sítě a streamování tvoří obchodní infrastrukturu, díky níž může podnikání pokračovat.
Zločin se projevuje na celém trhu. To samé platí i pro zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení.
Komentář vedení:
Derek Webb, zakladatel kampaně „Campaign for Fairer Gambling", uvedl:
„V Evropě dochází k zjevnému selhání při prosazování předpisů. V roce 2025 bylo mimo rámec místních regulačních opatření vygenerováno 91,6 miliardy eur z příjmů z online hazardních her." Tento rámec by měl zaměřit pozornost na prosazování předpisů – na provozovatele, kteří obcházejí místní předpisy, a na infrastrukturu, která jim umožňuje oslovit evropské spotřebitele.
„Řešením není uvolnění regulace ani daňové úlevy pro provozovatele s licencí. Evropa má problém s prosazováním práva. Neregulované hazardní hry se provozují napříč hranicemi, platformami a infrastrukturou, zatímco jejich vymáhání zůstává převážně v národní rovině.
„Licence ‚odněkud' neznamená povolení k provozování činnosti kdekoli."
Ismail Vali, prezident společnosti Gaming Compliance International (GCI) a zakladatel a bývalý generální ředitel společnosti Yield Sec, uvedl:
„Částka 91,6 miliardy eur vyjadřuje rozsah hazardních her, k nimž v roce 2025 dochází mimo rámec místních regulačních opatření." Za 91 % online obsahu, s nímž se v roce 2025 setkávali uživatelé se zájmem o online hazardní hry, stáli neregulovaní online provozovatelé a jejich partnerské sítě a marketingové řetězce využívající influencery – což je varování před rozsahem neregulované činnosti, s níž by se Evropa mohla v budoucnu potýkat.
„V okamžiku, kdy je sázka uzavřena, může být boj o zákazníka již prohraný." Neregulované hazardní hry si získávají pozornost publika ještě dříve, než se spotřebitel vůbec dostane na hazardní web.
„Šest tisíc neregulovaných provozovatelů neznamená šest tisíc samostatných problémů." Všechny tyto společnosti využívají stejný ekosystém k inzerci, oslovování zákazníků, distribuci produktů, převádění peněz a zajištění své online přítomnosti. To je zároveň i jejich slabina.
„Nelze optimalizovat to, co neměříte. Evropa musí mít přehled o celém trhu – regulovaném i neregulovaném – a prosazovat předpisy v celém ekosystému, který jej udržuje."
O kampani za spravedlivější hazardní hry (CFG):
Další informace: FairerGambling.com | info@fairergambling.com
O společnosti Gaming Compliance International (GCI):
Další informace najdete na stránkách gamingcompliance.com
Informace: contact@gamingcompliance.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59299.