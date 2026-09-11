CFO Leadership Summit 2026: Česká ekonomika potřebuje investice, vyšší produktivitu a schopnost mobilizovat soukromý kapitál

„Evropa už více než deset let roste pomaleji než USA a Asie. Problém není cyklický, ale strukturální — nižší produktivita, dražší energie, pomalejší digitalizace a nedostatek firem, které dokážou vyrůst do globálního měřítka. Česká republika proto potřebuje přejít od konkurence založené na levnější práci k ekonomice založené na kapitálu, inovacích a vysoké přidané hodnotě,“ uvedl v úvodním keynote Dean Brabec, prezident CFO Club CZ.
Od strategie firem k hospodářské strategii státu
Alan Svoboda ze Sev.en Global Investments prezentoval strategii a finanční řízení diverzifikované investiční skupiny a mezinárodní expanzi. Představil, jak skupina vyhledává a financuje zahraniční expanzi.
Jan Sůra z Portos upozornil na proměnu corporate governance: evropská regulace se podle něj mění ze souboru zákonů na permanentní firemní procesy. Management si musí ponechat odpovědnost a znalost businessu, zatímco specializované regulatorní know-how, monitoring či reporting lze efektivně zajišťovat externě. Corporate governance budoucnosti tak bude stále více hybridní.
Filip Bělák, CFO a člen představenstva EPH, představil řízení jedné z největších evropských energetických skupin. EPH dnes působí v devíti zemích a jeho strategie kombinuje infrastrukturu, flexibilní výrobu a bezemisní zdroje. V roce 2025 skupina vykázala EBITDA 3,7 mld. EUR a zároveň si udržuje relativně nízkou finanční páku.
Kapitál existuje. Rozhodující je dostat ho do produktivních investic
Lukáš Svoboda z Českých drah ukázal, že růst velké české společnosti lze financovat i prostřednictvím mezinárodních kapitálových trhů. České dráhy dosáhly ratingu Baa1 a využívají eurobondy; současně během čtyř let rozsáhlé obnovy nabídly cestujícím více než 44 tisíc míst v nových vlacích.
Jaroslav Macek, CEO Elevion Group, představil příklad exportu českého energetického know-how do západní Evropy. Elevion a ČEZ ESCO dnes společně představují evropského hráče s ročními tržbami přes 30 mld. Kč, více než 5 000 zaměstnanci, přítomností ve 14 zemích a přibližně 6000 projekty ročně. Elevion přitom roste kombinací organického rozvoje a akvizic a stále větší část EBITDA vytváří z dlouhodobých aktiv.
Jaroslav Ton ze Salutem Real upozornil, že v prostředí vysokého zadlužení, dražšího kapitálu a nového investičního cyklu nestačí sledovat pouze nominální výnos. Investor musí rozumět tomu, odkud cash flow pochází, co jej ohrožuje a jak je riziko rozloženo.
Filip Mikulec z Finobce otevřel téma dosud nedostatečně využívaného kapitálu českých samospráv. Obce, kraje a svazky obcí mají podle prezentovaných dat na účtech přibližně 542 mld. Kč. V roce 2025 plánovaly investice za 312 mld. Kč, skutečně však realizovaly pouze 208 mld. Kč — rozdíl činil 104 mld. Kč. Problémem tedy není pouze nedostatek kapitálu, ale schopnost dostat projekty od záměru k realizaci.
Havlíček: 3 biliony korun pro transformaci české ekonomiky
Vrchol Summitu představovala hodinová diskuse s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem o Hospodářské strategii ČR, jejím financování, vazbě na státní rozpočet, energetiku, PPP projekty a Národní rozvojovou banku. Právě otázka objemu investic a zdrojů jejich financování patřila mezi hlavní témata diskuse.
CFO Club CZ v této souvislosti otevřel debatu o finanční architektuře investic ve výši 3 bilionů Kč do roku 2030. Základním principem musí být, že nejde o tři biliony výdajů státního rozpočtu. Veřejné prostředky mají sloužit jako katalyzátor a finanční páka pro mobilizaci soukromého kapitálu, zejména prostřednictvím investic do energetiky, dopravy a digitální infrastruktury, PPP projektů, rozvojového financování, inovací a exportu. Tento přístup odpovídá i rámci, který CFO Club představil v úvodním keynote.
„Nestačí říci, že chceme investovat tři biliony korun. Z pohledu CFO musíme znát zdroje a jejich užití, finanční páku a především měřitelnou návratnost pro českou ekonomiku — růst produktivity, HDP, investic a konkurenceschopnosti. Právě v mobilizaci soukromého kapitálu vidíme zásadní podmínku úspěchu Hospodářské strategie,“ uvedl Dean Brabec.
Poděkování
CFO Club CZ děkuje Karlu Havlíčkovi a všem vystupujícím — Alanu Svobodovi, Janu Sůrovi, Filipu Bělákovi, Lukáši Svobodovi, Jaroslavu Tonovi, Jaroslavu Mackovi a Filipu Mikulcovi — za otevřenou a věcnou diskusi.
Velké poděkování patří také partnerům CFO Leadership Summit 2026, bez jejichž podpory by nebylo možné vytvářet platformu propojující strategii, finance, technologie a inovace.
Zdroj: Klub finančních ředitelů