Washington 13. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - CGTN America a CCTV UN (Čínská globální televizní síť Amerika a Čínská ústřední televize při OSN) pořádají akci „Echoes of Peace" (Ozvěny míru) k 80. výročí konce druhé světové války.

Kulturní výměnná akce „Echoes of Peace" v New Yorku představuje delegace, veterány a jedinečné multimediální zážitky z celého světa k připomenutí 80. výročí konce druhé světové války a založení Organizace spojených národů. Akce, která se bude konat 13. srpna ve 20:00 východního času v sídle OSN, si klade za cíl uctít hrdiny, zamyslet se nad nezdolností a znovu potvrdit principy míru, které již osm desetiletí řídí mezinárodní společenství.

Této kulturní výměnné akce se zúčastní delegace z přibližně 30 zemí, včetně představitelů OSN, zástupců veteránů druhé světové války a diplomatů.

Program zahrnuje hlavní projevy významných osobností z Číny, USA a OSN. Hudebníci zahrají skladbu „Tennessee" z filmu Pearl Harbor, která zachycuje hořkosladkou podstatu lásky ve stínu války. Představí také skladbu „Flowers of Peace" (Květiny míru), která je poctou naději a vítězství nad nepřízní osudu.

Na boční stěně budovy sekretariátu bude promítána působivá projekce. Tato projekce vizuálně vypráví o cestě světa k míru a založení Organizace spojených národů. Areál sídla OSN v New Yorku byl oficiálně otevřen 9. ledna 1951. Proslulá budova sekretariátu byla dokončena v roce 1950. Tyto budovy ztělesňují společnou vizi míru a spolupráce mezinárodního společenství po druhé světové válce, založenou na ideálech Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv.

Kulturní výměnná akce „Echoes of Peace", pořádaná společností China Media Group, podtrhuje trvalý význam Organizace spojených národů pro podporu globálního míru a spolupráce.

(Tento materiál distribuuje společnost MediaLinks TV, LLC jménem CCTV. Další informace jsou k dispozici na Ministerstvu spravedlnosti ve Washingtonu, D.C.)

13. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

