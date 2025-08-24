CGTN America a CCTV UN: Objevování budoucího vyprávění příběhů s využitím umělé inteligence

Umělá inteligence mění všechny aspekty našeho života, od sociálních médií, která používáme, až po filmy, jež sledujeme. Nikde není tato revoluce patrnější než ve filmovém průmyslu, kde režiséři, producenti, scénáristé, animátoři a tvůrci vizuálních efektů zkoumají nové způsoby, jak využít AI k rozšíření hranic kreativity.
V pátek 22. srpna 2025 se v divadle Steven J. Ross Theater ve Warner Bros. Studios v kalifornském Burbanku uskutečnilo slavnostní zahájení globální výzvy k podávání přihlášek do akce „Bright Future of Humanity" (Světlá budoucnost lidstva) zaměřené na vizuální díla využívající umělou inteligenci. Akci pořádaly China Media Group a New York Film Academy. Program spojil producenty, režiséry, pedagogy a studenty, aby prozkoumali roli umělé inteligence při utváření budoucnosti filmu a vizuálního vyprávění.
Součástí akce byly speciální vzkazy od diplomatů, filmařů a odborníků na umělou inteligenci. V rámci programu byla vyhlášena celosvětová výzva k podávání přihlášek pro mladé umělce, aby vytvářeli odvážná, hranice posouvající díla s využitím umělé inteligence. Kampaň klade otázku: „Jaký svět chceme budovat a jak nám umění s využitím umělé inteligence může pomoci ho budovat?"
Tato iniciativa má zvláštní význam v době, kdy si připomínáme osmdesát let od konce druhé světové války – je to čas zamyslet se nad poučením z této katastrofální války, vzpomenout na hrdiny, kteří v ní bojovali, a uctít jejich památku výzvou k míru.
Umělci jsou vyzváni, aby do 1. září 2025 zaslali videa, hudbu nebo obrazy vytvořené pomocí umělé inteligence. Vítězné příspěvky, vybrané mezinárodní porotou složenou z filmařů a mediálních inovátorů, budou představeny na koncertě „United as One World – Voices of Peace" (Sjednocení jako jeden svět – Hlasy míru) v Lincolnově centru v New Yorku dne 23. září.
Další informace a podrobnosti o zasílání příspěvků najdete na aiwowow.com
