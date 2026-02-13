Čínská mediální skupina pořádá v New Yorku „Předehru ke galavečeru na oslavu jara", která oslavuje radostný příchod roku koně večerem plným kulturních oslav, inovací a globální jednoty.
Již třetím rokem se koná vlajková loď „Předehra ke galavečeru na oslavu jara", která se uskuteční v pátek 13. února v Midtown Manhattan a přivítá významné hosty zastupující Čínu, USA a OSN, kteří přednesou upřímná poselství podporující kulturní výměnu, mezinárodní spolupráci a globální jednotu.
Rok koně začíná 17. února. Sledování Gala večeru na oslavu jara od Čínské mediální skupiny v předvečer čínského Nového roku je pro Číňany již tradicí. Tato oslava slouží jako kulturní symbol, který umožňuje světu poznat a pochopit Čínu.
Akce „Předehra ke galavečeru na oslavu jara" v New Yorku bude sdílet stejného ducha a nabídne dynamická vystoupení, která představí tradici i modernitu. Večer zahájí dračí tanec a později se na jevišti objeví hudebníci a umělci, kteří budou zpívat a tančit na oslavu rozmanitosti a harmonie.
Účastníci budou mít příležitost užít si jedinečné kouzelnické představení umělce známého velkolepými iluzemi a úchvatnými zážitky. Součástí show bude interakce s publikem a mluvícími roboty.
K vidění bude také výjimečná výstava umělé inteligence z globální výzvy k zasílání vizuálních děl na téma „Světlá budoucnost lidstva", která byla spuštěna loni v srpnu a vyzvala mladé tvůrce, aby využili umělou inteligenci k pozitivnímu, na budoucnost orientovanému vyprávění příběhů.
Jedním ze závěrečných vystoupení bude pozoruhodná ukázka tai-či a bojových umění a večer zakončí hudba a módní přehlídka s modely inspirovanými tradicí i technologií.
„Předehra ke galavečeru na oslavu jara" 2026 úspěšně odráží ducha kulturní výměny a vzájemného respektu a posiluje význam sdílených tradic v globální komunitě.
