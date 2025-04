ChangAn, globální média a partneři se spojili, aby se podělili o budoucnost na veletrhu Auto Shanghai 2025

První den výstavy uspořádala společnost ChangAn řadu významných tiskových konferencí a brífinků. Společnost představila modely svých tří hlavních značek – CHANG-AN, DEEPAL a AVATR – přičemž každá z nich zdůraznila své jedinečné přednosti. Společnost ChangAn oficiálně oznámila ceny a specifikace modelu Q07 a představila jej jako vozidlo nabízející komfortní a bezstarostnou jízdu. Značka DEEPAL, zaměřená na mladší zákazníky, debutovala s plnohodnotným SUV S09. Mezitím na sebe strhl pozornost model AVATR 06, jehož cílem je nově stanovit standard luxusních elektromobilů s pokročilým designem a technologií asistované jízdy – inteligentní vozidlo navržené tak, aby rozumělo svému řidiči.

Během výstavy se média účastnila interaktivních ukázek, například jízdy ve voze CHANG-AN E07 vybaveném inteligentním podvozkem TH, aby si vyzkoušela synchronizované pohyby listí a sněhu s hudbou. Tyto funkce zdůraznily digitální platformu SDA (softwarově definovaný přístup) společnosti ChangAn a její pokroky v oblasti inteligentního vnímání. Účastníci se také zabývali robotickými psy a humanoidními roboty, což demonstrovalo průlomové objevy společnosti v oblasti inteligentních technologií a aplikací pro více scénářů. Kromě toho byly předvedeny také inteligentní systémy společnosti ChangAn: inteligentní pohon TS, inteligentní kokpit TY a BlueCore 3.0, které vyzdvihují její inteligentní schopnosti do nových výšin.

Zhu Huarong, předseda představenstva společnosti ChangAn Automobile, ve svém projevu na konferenci v roce 2025 uvedl, že v roce 2024 vzrostl celosvětový prodej o 34,2 % na 2,684 milionu vozidel, z toho bylo 735.000 vozidel na novou energii a 536.000 prodaných na mezinárodní úrovni. Li Mingcai, výkonný viceprezident společnosti ChangAn Automobile, na konferenci zdůraznil klíčové globální milníky. Společnost spustila svou první mezinárodní výrobní základnu NEV (nových energetických vozidel) v Thajsku a navázala osm zahraničních výrobních partnerství, čímž dosáhla kapacity 580.000 kusů. V roce 2024 se společnost ChangAn zařadila mezi tři největší čínské vývozce automobilů s více než 500.000 vozidly prodanými v zahraničí a tržbami přesahujícími 11 miliard amerických dolarů. Značka expandovala do 20 nových zemí, celosvětově již tedy vstoupila do více než stovky a nyní provozuje 1150 prodejních kanálů. „V letošním roce dokončíme založení dceřiných společností na Blízkém východě, v Austrálii a ve Velké Británii a urychlíme působení na trzích s vysokým potenciálem, jako je Evropa, Brazílie, Austrálie a Indonésie. Do roku 2025 budeme mít 10 regionálních obchodních subjektů," uvedl pan Li.

Společnost ChangAn pokračuje ve svém úsilí stát se značkou světové úrovně se silným důrazem na technologické inovace. Pan Wang Xiaofei, výkonný viceprezident společnosti ChangAn, sdělil médiím, že společnost v uplynulém desetiletí investovala více než 40 miliard jüanů do tří klíčových oblastí nové energie. V příštím desetiletí bude společnost investovat více než 200 miliard jüanů do budoucích automobilových technologií, rozšíří svůj výzkumný a vývojový tým o 10.000 lidí a bude vyvíjet inteligentní automobilové roboty a létající automobily – jejich letové zkoušky se očekávají do konce roku.

ChangAn Automobile usiluje o vysoce kvalitní rozvoj společnosti a zároveň do své strategie a činnosti hluboce zakotvila udržitelnost. V dubnu 2025 společnost vydala ESG Report 2024 (zprávu o dodržování zásad udržitelného podnikání za rok 2024), ve které vyzdvihuje svou práci v oblasti zelených ekosystémů, produktů a služeb a partnerství na komunitní úrovni. V roce 2024 dosáhl prodej nových energetických vozidel společnosti ChangAn 735.000 kusů, čímž se snížily emise uhlíku o 5,5 milionu tun během celého životního cyklu. To odpovídá výsadbě 10.000 hektarů stromů. Společnost tak přispěla k rozvoji nového nízkouhlíkového ekosystému prostřednictvím zelené transformace.

„Do budoucna bude společnost ChangAn vytrvale pokračovat v našem Plánu širého oceánu, který umožní více uživatelům po celém světě využívat inteligentní, vysoce kvalitní a vysoce efektivní zelený ChangAn," řekl pan Li.

foto – https://mma.prnewswire.com/media/2673184/image_5033332_25136749.jpg

foto – https://mma.prnewswire.com/media/2673185/2.jpg

KONTAKT: wangyh19@changan.com.cn