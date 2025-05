ChangAn otevírá továrnu v Rayongu se zaměřením na udržitelnou výrobu, efektivitu, náklady a kvalitu

Společnost ChangAn Automobile („ChangAn" nebo „společnost"), technologický lídr v oblasti inteligentní nízkouhlíkové mobility, oficiálně otevřela svůj první mezinárodní závod na výrobu vozidel na alternativní pohon (NEV) v thajském Rayongu. Nová továrna propojuje udržitelnou, nízkouhlíkovou a flexibilní výrobu s inteligentními digitálními systémy, které se zaměřují na efektivitu, náklady a kvalitu. Tento krok představuje klíčový milník v rámci mezinárodní výrobní strategie společnosti ChangAn a zároveň přináší pokročilé technologie inteligentní výroby do thajského automobilového průmyslu.

Otevření závodu společnosti ChangAn v Rayongu představuje novou fázi jejího plán Vast Ocean (Širý oceán), který spočívá v přechodu od vývozu produktů k průmyslové přítomnosti společnosti na globálním trhu. Zároveň odhaluje potenciál společnosti v globální expanzi jak v rámci produktů, tak v oblasti chytré výroby, budování značky a ekologických, digitálních inovací.

Jako klíčové výrobní centrum zahrnuje závod pět inteligentních provozů: svařovnu, lakovnu, hlavní montážní linku a montovny motorů a baterií, přičemž míra automatizace na klíčových stanovištích kontroly kvality dosahuje 90 procent, což představuje jednu z nejvyšších hodnot v thajském automobilovém průmyslu. Továrna je navržena s důrazem na úsporu energie a ekologická řešení v souladu s cíli zeleného rozvoje. Fotovoltaický systém o výkonu 14 MW pokryje 45 % spotřeby elektrické energie závodu. Věže s cirkulací vzduchu, lamely, přirozené osvětlení a recyklace dešťové vody přispějí ke snížení spotřeby energie na osvětlení a větrání, zlepší hospodaření s vodou a sníží celkové energetické náklady přibližně o 5 %.

Společnost ChangAn zavedla inovativní a flexibilní výrobní systém, který snižuje náklady na výrobu a umožňuje efektivní produkci vozidel s vysokou přidanou hodnotou. Svařovna je vybavena 39 roboty a pokročilými technologiemi spojování materiálů, jako jsou FDS, EPS a SPR, které zajišťují vyšší pevnost než tradiční metody spojování. Lakovna využívá 29 robotů a vyspělou techniku nanášení barvy, díky níž se prodlužuje životnost laku až na 15 let a snižují se emise o 40 %. Montážní linka má 140 pracovních stanic, z toho 18 plně automatizovaných a 125 poloautomatizovaných. Díky technologiím, jako je automatické seřizování těsnění a použití robotů AGV, je možné vyrábět různé modely i typy pohonů na jediné lince. Pohonová sekce zahrnuje výrobu motorů i baterií a využívá mimo jiné ultrapřesné párování ložisek klikové hřídele a vizuální řízení 22 procesů při montáži baterií. Čtyřicet pět robotů AGV zajišťuje flexibilní a pohotový systém výroby a vnitropodnikové logistiky.

Jako digitálně orientovaná továrna využívá ChangAn komplexní digitální ekosystém s mikroservisní architekturou, který umožňuje 100% online provoz. Celý výrobní proces je plánován v reálném čase, což zlepšuje koordinaci v dodavatelském řetězci a zkracuje dodací lhůtu zakázek z 21 na 15 dní. Systém řízení kvality ChangAn Quality Operating System (CAQOS) zajišťuje důsledné řízení kvality ve všech fázích, od dodávek komponent, přes výrobu vozidel až po poprodejní služby. Během výroby je nasazeno 77 dohledových kamer a 62 kontrolních stanovišť, které vytvářejí 71 procesů kontroly kvality napříč celým řetězcem – od dílů přes výrobu až po služby zákazníkům.

Do budoucna si společnost ChangAn klade za cíl, aby 80 % výroby probíhalo přímo v závodě v Rayongu, vytvořit 30.000 pracovních míst a podpořit nízkouhlíkové hospodářství a rozvoj odborníků pro ekologickou transformaci Thajska. Závod je koncipován jako regionální centrum pro jihovýchodní Asii, Austrálii a Nový Zéland. Do roku 2030 společnost plánuje překročit hranici 5 milionů prodaných vozů celosvětově, z toho 3 miliony vozidel s alternativními pohony. V příštích třech letech uvede na trh 12 nových modelů s alternativními pohony a rozšíří funkce založené na umělé inteligenci. Nové centrum náhradních dílů v Rayongu bude sloužit trhům s pravostranným řízením s doručením do 24 hodin

„Po 556 dnech úsilí více než 2000 zaměstnanců a partnerů z celého světa jsme vybudovali továrnu, která je efektivní, moderní a chytrá," uvedl Shen Xinghua, výkonný ředitel divize ChangAn Automo7bile pro jihovýchodní Asii. „Máme dlouhodobou vizi. Společně pomůžeme utvářet čistší, chytřejší a silnější budoucnost automobilového průmyslu – v Thajsku, pro Thajsko a pro celý svět."

