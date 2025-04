ChangAn představila na tematické konferenci zahraničních partnerů v Čchung-čchingu vizi do roku 2030 „Plán širého oceánu – jednotně k vrcholu"

Společnost ChangAn Automobile (dále jen „ChangAn" nebo „společnost"), která se zabývá inteligentními technologiemi nízkouhlíkové mobility, nedávno uspořádala v Čchung-čchingu Konferenci zahraničních partnerů na téma „Plán širého oceánu 2025 – jednotně k vrcholu". Na této akci se sešlo více než 500 partnerů z více než 70 zemí, kteří diskutovali o globálních úspěších společnosti a sdíleli její budoucí plán. Během konference představila společnost ChangAn svou „Vizi 2030", v níž přislíbila globální investice ve výši více než 10 miliard dolarů. Společnost si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 celosvětového prodeje 5 milionů vozidel. Společnost ChangAn si rovněž stanovila cíl stát se jednou z deseti největších automobilových značek na světě.

Globální obchodní strategie společnosti ChangAn pokračuje v pokroku a do roku 2030 se očekává 5 milionů vozidel po celém světě a 1,2 milionu v zámoří

Předseda představenstva společnosti ChangAn Automobile Zhu Huarong ve svém zásadním projevu na konferenci 2025 vyzdvihl pokrok, kterého společnost za pět let dosáhla v oblasti nové energie, inteligence a globálního podnikání. Celosvětový prodej vzrostl o 34,2 % na 2,684 milionu vozů v roce 2024. Z toho bylo 735 000 vozů s novou energií a 536 000 prodaných v zahraničí. „Od exportu výrobků po globalizaci značky posilujeme globální konkurenceschopnost s dvojím pohonem ,dlouhodobost plus lokalizované operace'," řekl pan Zhu. V příštích pěti letech se společnost ChangAn zaměří na pět klíčových zámořských trhů a rozšíří lokalizovanou výrobu, budování značky a služby zákazníkům.

Zahraniční prodej společnosti ChangAn se v roce 2024 zařadil mezi tři nejlepší v čínském vývozu automobilů

Li Mingcai, výkonný viceprezident společnosti ChangAn Automobile, na konferenci zdůraznil klíčové globální milníky. Společnost spustila v Thajsku svou první mezinárodní výrobní základnu NEV (nových energetických vozidel) a navázala osm zahraničních výrobních partnerství, čímž dosáhla kapacity 580 000 kusů. V roce 2024 se společnost ChangAn zařadila mezi tři největší čínské vývozce automobilů s více než 500 000 vozidly prodanými v zahraničí a tržbami přesahujícími 11 miliard amerických dolarů. Značka expandovala do 20 nových zemí, celosvětově vstoupila do více než stovky a nyní provozuje 1150 prodejních kanálů. Značky CHANG-AN, DEEPAL a AVATR získaly mezinárodní uznání, přičemž ChangAn se pouhých 14 měsíců po spuštění Plánu širý oceán zařadil do žebříčku „BrandZ, 50 nejlepších čínských globálních značek". „I při vlně antiglobalizace potvrdila společnost ChangAn Automobile sílu čínské inteligentní výroby během devíti po sobě jdoucích let růstu exportu," uvedl pan Li.

V rámci „dvoukolejného" plánu vývoje z roku 2025 bude na mezinárodní trh uvedeno 20 nových vozů

Technologické inovace zůstávají jádrem globální strategie společnosti ChangAn, uvedl výkonný viceprezident Wang Xiaofei. Společnost investovala do výzkumu a vývoje více než 114,8 miliardy jüanů a vytvořila mezinárodní tým čítající 18 000 lidí, včetně 5 000 specialistů na software a umělou inteligenci. Její plán z roku 2025 zahrnuje dvoukolejnou strategii v oblasti paliv a nové energie. Vozidla na fosilní paliva se zaměří na trhy ve Střední a Jižní Americe, na Blízkém východě a v Africe a v Eurasii, zatímco vozidla na novou energii se soustředí na Asijsko-pacifický region a Evropu. Společnost ChangAn buduje jednotnou globální strukturu značek CHANG-AN, DEEPAL a AVATR a realizuje strategii značky „1+N" – jednu globální IP a několik lokalizovaných kampaní ročně. Z produktového hlediska bude na trh uvedeno 20 nových globálních modelů (10 palivových, 10 NEV), včetně CS75PLUS, DEEPAL S05, AVATR 07 a CHANG-AN Q07.

Společnost ChangAn si zachovává sebedůvěru a zavazuje se k budoucím růstu. V budoucnu se společnost zaměří na budování strategie „konkurenceschopnost plus vysoká kvalita", přičemž využije své hlavní přednosti a technologické inovace k rozšíření své působnosti po celém světě a dalšímu posílení svého mezinárodního vlivu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2674025/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2674026/photo.jpg

KONTAKT: wangyh19@changan.com.cn