ChangAn slaví milník globální expanze otevřením továrny v Rayongu a výrobou 28,59miliontého vozu

Továrna se nachází v thajské provincii Rayong a rozkládá se na ploše přibližně 960.000 metrů čtverečních. V současnosti má roční výrobní kapacitu 100.000 vozidel, přičemž do roku 2027 by se tato kapacita měla zdvojnásobit. Závod podpoří lokalizaci výroby, nízkouhlíkový rozvoj a dlouhodobou spolupráci a zároveň posílí thajské dodavatelské řetězce. Společnost ChangAn si rovněž klade za cíl vytvořit 30.000 pracovních míst a zvýšit místní daňové příjmy, čímž naplňuje svůj závazek ke společenské odpovědnosti.

Továrna společnosti ChangAn v Rayongu posiluje strategické cíle jejího plánu Vast Ocean (Širý oceán) a dokládá schopnost firmy vybudovat světově konkurenceschopné centrum inteligentní výroby vyznačující se vysokou kvalitou, efektivitou a nízkými náklady. Závod ukazuje, jak lze výrobu vozidel s novými energetickými pohony propojit s digitalizací, inteligentními technologiemi a udržitelností, a zároveň posiluje globální expanzi značky ChangAn. Továrna je navržena podle zásad zelené a chytré výroby – využívá solární energii, recyklaci dešťové vody, cirkulaci vzduchu, virtuální simulace a digitální systémy ke snižování spotřeby energie a zvyšování efektivity.

Společnost ChangAn usiluje o to, aby se Thajsko stalo centrem pro jihovýchodní Asii, Austrálii a Nový Zéland, a v rámci strategie „V Thajsku pro Thajsko" plánuje do roku 2030 překročit hranici 5 milionů prodaných vozů celosvětově, z toho 3 miliony vozidel na chytrý alternativní pohon. Během příštích tří let chce uvést na trh 12 nových modelů vozidel s novými energetickými pohony a urychlit zavádění technologií s umělou inteligencí a asistenčními systémy řízení. Nový sklad náhradních dílů v Rayongu se stane globálním centrem pro vozidla s pravostranným řízením, jehož cílem je 98% spokojenost zákazníků a doručení objednávek do 24 hodin. Ještě letos plánuje společnost vylepšit svou thajskou digitální servisní platformu přidáním funkcí založených na umělé inteligenci, například chytré ovládání vozu, dálkovou diagnostiku, monitoring baterie či inteligentní údržbu, a tím zlepšit uživatelský komfort.

Od roku 2017 rozvíjí společnost ChangAn svou třetí podnikatelskou etapu a prosazuje globální expanzi prostřednictvím strategií Green Plan, Intelligent Plan a Vast Ocean Plan (Zelený plán, Inteligentní plán a plán Širý oceán). Vytvořila tři klíčové značky – CHANG-AN, DEEPAL a AVATR – a usiluje o postavení lídra v oblasti inteligentní a nízkouhlíkové mobility. V roce 2024 dosáhl celosvětový prodej 2,684 milionu vozidel, což představuje nárůst o 5,1 % oproti předchozímu roku. Prodej vozidel s novými energetickými pohony činil 735.000 kusů, což znamená meziroční růst o 52,8 %. Společnost uvedla své produkty na trh v Mexiku, Saúdské Arábii a Německu. Od listopadu 2023 představila v Thajsku sedm modelů, včetně DEEPAL S07, E07 a AVATR 11, a prodala přes 14.000 kusů, čímž se zařadila mezi čtyři nejprodávanější značky v zemi.

"Nadále se soustředíme na dlouhodobý růst a rozvoj místních aktivit. Tuto továrnu chceme vybudovat jako ‚referenční model'," uvedl předseda představenstva společnosti ChangAn Automobile Zhu Huarong. "Do budoucna zůstáváme odhodláni stát se technologickou společností zaměřenou na inteligentní a nízkouhlíkovou mobilitu."

ChangAn je technologická společnost zaměřená na inteligentní nízkouhlíkovou mobilitu. Její produktové portfolio zahrnuje osobní vozy, pick-upy a lehká užitková vozidla. Společnost se díky inovacím a modernizaci výroby soustředí na udržitelná řešení v oblasti mobility a usiluje o postavení přední světové automobilové značky.

