Chápe lidi i AI, konverzím přidá 10 %. Luigi’s Box má nový engine pro e-commerce

„Provoz od agentů roste a přidává se ke stávajícím lidským návštěvníkům, e-shopy tak musí umět obsloužit obojí. Agent sice umí dotaz formulovat přesněji a strukturovaněji než člověk, ale pochopit, co tím vlastně myslí, zůstává stejně těžké jako dřív, protože i za dotazem od agenta je živý člověk, který ho do obchodu poslal s nějakou potřebou. Roky dat o tom, jak nakupují AI agenti, nikdo nemá, protože donedávna neexistovali. My máme 10 let zkušeností a dat o lidech a jejich nákupním chování a potřebách. A přesně tuhle zkušenost teď engine používá i na agenty, kteří jsou jen prodlouženou rukou člověka,“ říká Gejza Nagy, spoluzakladatel a CEO Luigi's Box.
Luigi's Box AI zvyšuje konverzní poměr e-shopů o 10 % oproti předchozí generaci řešení a je mozkem pro tři navzájem propojené nástroje pro objevování produktů: vyhledávání, řazení na stránce a také doporučování. Nastavení přitom obchodník udělá jen jednou a platí napříč všemi zeměmi, jazyky i měnami, které firma pokrývá. Řešení přitom není vázáno jen na e-shopy, stejně kvalitně funguje například při výběru mobilního tarifu u telekomunikační firmy nebo hypotéky u banky.
Luigi's Box se vyhledávání ve velkém měřítku věnuje deset let, nový engine je ale postavený kompletně od nuly na nejmodernějších technologiích. Neexistují proto omezení, která by zdědil po předchozích verzích. Díky tomu, že je firma evropská, data zákazníků zůstávají v EU a směr vývoje určují potřeby evropských obchodníků.
Slova jsou vedlejší, prim hraje přání a kontext
Lidé vyhledávají organicky a chaoticky zároveň. Dotaz voděodolné běžecké boty do 120 eur je komplexní, přesto pro maximálně relevantní výsledek sám nestačí, protože v něm chybí velikost, pro koho boty jsou nebo dostupnost skladem. Luigi's Box AI si to i tak domyslí, protože nečte jen klíčová slova, ale přání zákazníka chápe z celého kontextu: odkud přišel, jaké stránky navštívil, co minul bez povšimnutí nebo které kategorie proklikal. Navíc ví i to, co vůbec není v datech e-shopu, třeba jaké zboží je zrovna teď populární. Stejná logika pak stojí i za řazením výsledků a doporučováním souvisejících produktů.
Odpadá údržba, kontrola zůstává
Díky 10 letům zkušeností z tisíců online obchodů v evropské e-commerce jsou výsledky relevantní okamžitě po nasazení a systém se dál sám zlepšuje, aniž by bylo potřeba manuální ladění. Obchodníkům tak odpadá psaní seznamů synonym nebo opravování dotazů, které skončily bez výsledku. Merchandising, akční nabídky a další byznysová pravidla si přitom nastavuje a mění sám, engine do nich nezasahuje. Umí ovšem upozornit, když najde místo, které si zaslouží úpravu.
„Jak lidé formulují svá přání, se pořád mění. To, co si přejí, ale zůstává stejné. Rozeznat ten rozdíl je celá naše práce, ať prodáváte boty, telefonní služby, životní pojištění nebo cokoliv jiného. Musíte vědět, co lidé chtějí, a Luigi's Box AI to ví,“ uzavírá Nagy.
Více o Luigi's Box
Luigi's Box je technologická společnost poskytující e-shopům inteligentní vyhledávání a doporučování produktů. Rovněž jim pomáhá využít data o nákupním chování zákazníků ke zvyšování prodeje. Její řešení poskytuje díky AI a strojovému učení výsledky a doporučení personalizované pro jednotlivé kupující. Technologii Luigi's Box využívá více než 4 000 evropských e-shopů. Mezi nimi například Notino, Benu, Answear, Škoda Auto, O2 či 11teamsports. V roce 2023 společnost akvírovala svého českého konkurenta Persoo. Obchodem v řádu milionů eur Luigi's Box rozšířil tým a upevnil své postavení ve střední Evropě. Luigi's Box se dlouhodobě umisťuje na G2 mezi nejlépe hodnocená řešení pro vyhledávání na světě.
Zdroj: Luigi's Box
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59288.