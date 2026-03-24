Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy – jediný koncert 2. 10. 2026!

Autor:
  13:01
Praha 24. března 2026 (PROTEXT) - Kanadský zpěvák GAROU vystoupí s velkou kapelou v rámci evropského tour „THE BEST OF“ na jediném koncertě, a to 2. 10. 2026 v Kongresovém centru Praha. GAROU je jedním z nejzářivějších a nejcharismatičtějších zpěváků frankofonního světa posledních pětadvaceti let. Po vyprodaném koncertě v roce 2023 se vrací do Prahy s novým programem, kde představí svoje nejnovější album Un Meilleur Lendemain, ale určitě dojde i na všechny jeho staré hity. A jeho lehce chraplavý a sexy hlas opět rozbuší srdce všech fanynek.

Nezaměnitelný hlas a charisma bouřliváka

Může to znít jako klišé, ale jeho hlas je skutečně nezaměnitelný. Na konci 90. let vtrhl na hudební scénu a porušil všechna její pravidla. Jeho hlas a charisma zasáhly srdce milionů žen na celém světě. Hity jako Notre-Dame nebo Gitan si zpívaly ženy v celé Evropě a v Americe se kvůli němu učily francouzsky.

 

 Zní jako Francouz, ale je z Kanady

Ačkoli je GAROU často spojován s Francií, kde má své zázemí, jeho domovem je rodný Québec v Kanadě. GAROU, vlastním jménem Pierre Garand, se narodil 26. června 1972 v Sherbrooke v kanadské provincii Québec. Zpěv studoval od dětství, kdy se projevil jeho talent, který mu umožnil naučit se hrát na kytaru, trubku, klavír nebo varhany. V 90. letech působil v několika kapelách a živil se vystupováním po barech. V roce 1997 objevil jeho hudební talent a charisma francouzský textař Luc Plamondon a obsadil ho do role Quasimoda v muzikálu Notre-Dame de Paris. Tato role ošklivce doslova katapultovala mladého a pohledného GAROUA ke hvězdám.

Miliony prodaných alb

GAROU zahájil svoji sólovou kariéru v roce 2000 albem Seul, které se stalo jedním z nejprodávanějších francouzských alb své doby. Následovala řada dalších, kterých se po světě prodalo přes 5 milionů. Vystupoval s mnoha hvězdami, nejslavnější je jeho duet se Celine Dion Sous le vent, který v roce 2001 kraloval francouzským hitparádám. GAROU během let získal mnoho hudebních ocenění včetně ceny Félix (Québec), Victoires de la Musique (Francie), World Music Award či ocenění Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres za přínos umění. Stal se také populárním porotcem v televizních soutěžích The Voice a to jak ve Francii, tak v Québecu. V roce 2025 vydal autorské album Un Meilleur Lendemain, na kterém otevřeně sdílí svoje osobní texty a myšlenky.

Jediný koncert v Praze

V Praze se publikum může těšit na jeho nejoblíbenější písně od Notre-Dame po Gitan, stejně jako hity z různých období jeho kariéry a rockové skladby z repertoáru velkých hvězd. Uslyšíme i několik písní z jeho nového alba, na němž se představuje nejen jako interpret, ale také jako autor. Není náhodou, že album nese název Un Meilleur Lendemain (Lepší zítřek): je to odhalení, zpověď, příběh neuvěřitelných dobrodružství, samoty i bláznivé lásky a nečekaných setkání, která změnila jeho život. Na album přispěla i jeho dcera, která je autorkou jedné z písní.

A přesto je to stále GAROU. Ten, který začínal zpíváním po barech, ten, který vystupoval se Céline Dion, spolupracoval s Cirque du Soleil, hvězda Notre-Dame de Paris, vášnivý milenec a nebezpečný svůdník.

Otevírá vám své srdce — přijďte si ho vzít. GAROU je tu pro vás.

 2. 10. 2026 Kongresové centrum Praha

Vstupenky v síti Ticketportal.cz.

 

Zdroj: JVS HOLDING GROUP

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

24. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Barrandovský most

Barrandovský most

Barrandovský most z Děvína

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:08

Až tak velkou řechtačku mají ve ctěnickém zámku.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Konečně jaro i v Praze

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 6

Praha 6

Dinosauří park na Džbánu.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 1

Praha 1

Dveřní madlo od českého výtvarníka Bořka Šípka. Pozůstatek z jeho prodejní galerie a restaurace ve Valentinské ulici.

vydáno 24. března 2026  13:08

V ulici Milady Horákové došlo k havárii vodovodu, linky 1, 8, 25, 26 jsou vedeny jednosměnným odklonem přes Čechův most a Malostranskou, ve vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava x8....

vydáno 24. března 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.