CHARITATIVNÍ AUKCE ROKU „BACK TO SCHOOL“ POMŮŽE OBNOVIT ZNIČENÉ ŠKOLY

Škola jako bezpečné centrum komunity
V Nepálu bylo během ničivých bleskových povodní zničeno přes 50 škol. Škola v těchto oblastech není určena jen ke vzdělávání. Je to přirozené centrum komunity pro široké okolí. Nadační fond Happy Hearts se proto zaměřuje na stavbu škol, které byly poškozeny nebo zničeny během přírodních katastrof.
„Za více než dvacet let působení zajistil náš Nadační fond Happy Hearts společně s partnery stavbu nebo opravu více než 380 škol v 17 zemích po celém světě. Novou šanci a bezpečné vzdělávání tak získalo přes 124 tisíc dětí,“ říká Karolína Bosáková, zakladatelka a CEO Nadačního fondu Happy Hearts.
V Nepálu působí Happy Hearts už přes deset let a po ničivém zemětřesení zde vybudoval 32 školních budov. Nyní už se chystají plány, jak pomoci dětem v oblasti Nuwakot.
Umělci, mecenáši, promotéři společně se studenty
Zajistit potřebné finance pro stavbu zničených škol v Nepálu pomůže charitativní aukce „Back to school“ pořádaná ve spolupráci s aukčním portálem ArtsLimit.
„Vybral jsem si nadaci Happy Hearts, jelikož to, co dělá, je nesmírně důležité. Zaměřuje se na rozvoj vzdělání a výstavbu škol. Vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme získat, a mělo by být umožněno každému z nás,“ říká malíř a grafik Adam Jílek, jehož obrazy jsou součástí mimořádných soukromých sbírek po celém světě. Jeho obraz bude bezesporu jedním z highlightů aukce.
O další mimořádnou položku dražby se postarala pražská SIN Gallery, která se specializuje na sklářské plastiky.
„Věříme, že umění má sílu nejen oslovovat, ale také pomáhat. Proto jsme za SIN Gallery věnovali do charitativní aukce Happy Hearts křišťálovou vázu Milana Knížáka – Zítra na Marsu, první kus z limitované edice šesti. Těší nás, že toto dílo může přispět k tomu, aby děti získaly bezpečné místo pro vzdělávání a lepší budoucnost,“ říká Paulina Skavová za SIN Gallery.
Výtěžek z dražby unikátních uměleckých děl a zážitků zamíří do regionů, kde vzdělávání přerušily přírodní katastrofy. Zásadní část letošních prostředků podpoří právě Nepál, který se stále vzpamatovává ze srpnových povodní.
Online aukce běží na stránkách ArtsLimit od 15. září, odkdy je možné přihazovat. Dražba vyvrcholí naživo i online 8. října 2026 ve 20:30. „Stále existují tisíce dětí, které na svou bezpečnou školu čekají. Díky štědrým dražitelům, umělcům i partnerům můžeme být zase o krok blíž k tomu, aby se do ní mohly vrátit,“ uzavírá s vděčností Karolína Bosáková.
Umělci se tak připojují ke studentům zapojeným do projektu Future Leaders. Studenti středních škol měli být tento týden na stavbě školy právě v Nepálu. Jejich cesta byla ale po ničivých povodních zrušena. Místo pomoci přímo na místě se rozhodli uspořádat sbírku, jejíž výtěžek půjde na stavbu škol v oblasti Nuwakot.
„Je až dojemné sledovat, jak se přirozené nadšení mladé generace z našeho programu Future Leaders propojuje se štědrostí a empatií uměleckého světa. Výtěžek z letošní aukce nám umožní znásobit pomoc komunitám zasaženým velkou vodou. Každý příhoz v aukci pro nás znamená konkrétní stavební krok k tomu, aby se děti mohly znovu učit v bezpečí a jejich rodiny získaly zpět naději na normální život,“ uvádí Karolína Bosáková, zakladatelka a CEO Happy Hearts Czech.
Do charitativní aukce „Back to school“ je možné se zapojit od 15. září na platformě ArtsLimit. Unikátní umělecká díla nebo mimořádný kulturní zážitek si tak může vydražit kdokoliv, a pomoci tak přesně tam, kde je to právě teď nejvíce potřeba.
Zdroj: Nadační fond Happy Hearts
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59175.