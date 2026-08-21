Charitativní Tour Rozběháme Česko 2026 pomohla vybrat 287 650 Kč na dobrou věc!

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  14:42
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Praha 21. srpna 2026 (PROTEXT) - Běh může spojovat lidi, rozhýbat celé město a zároveň pomáhat tam, kde je to potřeba. To letos znovu potvrdila Charitativní Tour Rozběháme Česko 2026, která během svých sedmi zastávek propojila běžce napříč Českou republikou. Do jednotlivých běhů se zapojilo celkem 1379 účastníků a společně se podařilo vybrat neuvěřitelných 287.650 Kč.

Charitativní Tour zavítala postupně do Opavy, Přerova, Jihlavy, Českých Budějovic, Čelákovic, Kladna a Teplic. Běžci si mohli jednotlivé trasy užít společně na místě, přidat se ale mohli také virtuálně odkudkoliv z České republiky.

„Chtěli jsme znovu ukázat, že běh není jen o kilometrech, tempu nebo osobních rekordech. Je především o lidech, společných zážitcích a o tom, že když se spojíme, můžeme společně dokázat něco mnohem většího,“ říká Jan Bielik, ředitel Rozběháme Česko.

Každý krok měl smysl

Celý výtěžek z Charitativní Tour poputuje na podporu Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Vybrané prostředky mohou pomoci například s pořízením speciálních pomůcek a hraček, financováním terapií nebo s podporou rodin, které se potýkají s náročnou životní situací.

„Někdy stačí prostě vyběhnout.“ Právě tato myšlenka provázela letošní Charitativní Tour. Každý uběhnutý kilometr, každý účastník a každý krok tak získal ještě další význam – pomáhal rodinám, které podporu skutečně potřebují.

Sedm měst, tisíce kroků a jeden společný cíl

Charitativní Tour nabídla účastníkům nejen samotný běh, ale především možnost potkat se, strávit společně čas a být součástí něčeho, co přesahuje hranice jednotlivých závodů.

Ať už lidé dorazili osobně, vzali s sebou děti nebo kamarády nebo se připojili virtuálně, všichni se stali součástí jednoho společného příběhu.

1379 běžců. 7 měst. 287 650 korun pro dobrou věc. 
To je letošní Charitativní Tour Rozběháme Česko.

„Děkujeme všem, kteří dorazili. Všem, kteří běželi. Všem, kteří šli. Všem, kteří vzali děti nebo kamarády. A také všem, kteří se přidali virtuálně. Právě díky nim můžeme říct, že Rozběháme Česko je opravdu víc než jen běh," říká Nikola Gunišová, ředitelka komunikace Rozběháme Česko.

Charitativní Tour 2026 tak ukázala, že někdy opravdu stačí udělat první krok. A když ho udělají tisíce lidí společně, může z něj vzniknout pomoc v hodnotě stovek tisíc korun.

Rozběháme Česko – VÍC NEŽ JEN BĚH

Zdroj: Rozběháme Česko  
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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