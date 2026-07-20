Charitativní Tour Rozběháme Česko spojí v srpnu sedm měst po celé ČR!

Od 10. do 16. srpna zavítá Rozběháme Česko postupně do sedmi měst napříč republikou. Kdo se nebude moci zúčastnit osobně, může se zapojit také virtuálně odkudkoliv z České republiky nebo okolních států.
Nejde o závod ani o honbu za rekordy. Naopak. Akce je otevřená každému bez ohledu na věk nebo výkonnost. Pro běžce je připravený 2-3 kilometrový charitativní okruh. Kolikrát ho v rámci hodiny absolvují, je na každém z nich. Někdo poběží pět kilometrů, jiný se projde s kočárkem nebo vezme na výlet svého psa. Důležité není tempo, ale chuť udělat něco pro dobrou věc.
Na každého registrovaného běžce bude čekat dřevěná medaile a startovní balíček s dárky od partnerů. Díky partnerovi Mizuno si navíc mohou běžci v každém městě vyzkoušet běžecké boty Mizuno a dokonce vyhrát běžecké boty dle svého výběru!
Veškerý výtěžek ze startovného poputuje na podporu Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Finance budou využity například na speciální pomůcky, terapie nebo podporu rodin v náročných životních situacích.
„Věříme, že pohyb má sílu spojovat lidi. Charitativní Tour není jen o běhání, ale hlavně o společném zážitku, setkávání se v regionech a pomoci těm, kteří ji potřebují. Budeme moc rádi, když se k nám připojí zkušení běžci, rodiny s dětmi i lidé, kteří si třeba jen chtějí udělat příjemnou procházku a podpořit dobrou věc,“ říká Jan Bielik, ředitel Rozběháme Česko.
Termíny Charitativní Tour 2026:
10. 8. 2026 - Opava: Městské Sady Opava
11. 8. 2026 - Přerov: Městský park Michalov
12. 8. 2026 - Jihlava: Český Mlýn
13. 8. 2026 - České Budějovice: Park Sokolský ostrov
14. 8. 2026 - Čelákovice: Městský stadion Čelákovice
15. 8. 2026 - Kladno: Městský atletický stadion Sletiště
16. 8. 2026 - Teplice: Ptačí schody
Registrace jsou spuštěné na webu https://www.rozbehamecesko.cz/akce/charitativni-tour-rozbehame-cesko-2026/. Vyberte si své město, přijďte s námi podpořit dobrou věc a na vlastní kůži se přesvědčit, že Rozběháme Česko je více než jen běh!
Zdroj: Rozběháme Česko
Kontakt:
Nikola Gunišová
Marketing a komunikace Rozběháme Česko
E-mail: nikola.gunisova@rozbehamecesko.cz
Tel.: 720364182