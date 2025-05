Chatu či chalupu vlastní přes třetina Čechů, do zateplení a izolací ale neinvestují. O možnosti víkendového tarifu na elektřinu neví 30 % z nich

Čechům se po právu přezdívá národ chalupářů. Chalupu či chatu vlastní více než třetina z nich. Většina z nich do svého druhého domova vyráží pouze sezónně, jen necelá čtvrtina zde pak tráví čas i mimo hlavní sezónu. Vyplývá to z průzkumu společnosti epet. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Nejčastějším zdrojem vytápění jsou krbová kamna

Prim ve vytápění na tuzemských chatách a chalupách hrají kamna, případně krb na dřevo. Jako hlavní zdroj vytápění fungují v téměř 60 % objektů. Druhým nejčastějším zdrojem je plyn, třetím pak elektrické přímotopy.

„Mezi další zdroje vytápění patří kotle na obnovitelná, případně fosilní tuhá paliva a elektrokotle. Jen 5 % respondentů k vytápění využívá obnovitelné zdroje. Desetina respondentů, kteří plánují tento rok investovat do úspornějšího zdroje své chalupy či chaty, však plánuje pořízení právě tepelného čerpadla,“ komentuje výsledky průzkumu Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.

Za zálohy na elektřinu Češi dávají měsíčně nejčastěji do 2000 Kč

Pouze necelá pětina majitelů rekreačních nemovitostí využívá k odběru elektřiny tzv. víkendový tarif. Téměř třetina o této možnosti ani neví. Víkendový tarif je speciální dvoutarifová sazba, díky níž je možné čerpat elektřinu zpravidla od pátku od 12:00 do nedělních 22:00 za výhodnější ceny. „Víkendový tarif je vhodný hlavně pro chalupáře a chataře, kteří na venkov vyráží primárně o víkendu. Ale nejen pro ně. Je to skvělá možnost, jak snížit náklady na energie, bez nutnosti jakkoli omezovat svou spotřebu a komfort a to až o 2/3 levněji, než u běžné jednotarifní sazby,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která dodává elektřinu a plyn již 19 let a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie.

Necelá polovina respondentů platí měsíční zálohy na elektřinu do částky 1000 Kč, čtvrtina pak do 2000 Kč. Další téměř desetina vydává na zálohy do 3000 Kč za měsíc.

Češi neinvestují do zateplení ani izolací

Necelá třetina těchto rekreačních objektů byla postavena před více než 50 lety. Téměř 40 % pak pochází z období mezi 21 až 50 lety. Pouze 5 % staveb je mladší než 5 let. Nejčastěji se jedná o cihlové stavby, uvedla to bezmála polovina respondentů. Další třetina pak vlastní dřevostavbu.

To, že na svých chatách či chalupách většina Čechů netráví zimní dny, se odráží i na míře jejich zateplení. Zcela nezateplená je necelá polovina. Částečně zateplenou nemovitost má přes třetina majitelů. Stejně tak Češi neinvestují ani do kvalitně izolovaných oken. Dvoj, případně trojskla má pouze 45 % z nich.

Vodu Češi na chalupách nejčastěji ohřívají pomocí elektrického bojleru, ale i rychlovarné konvice

Na svých chatách či chalupách používají Češi k ohřevu vody nejčastěji elektrický bojler, uvedlo to přes polovinu z nich. Pětina pak vodu ohřívá pouze rychlovarnou konvici. Třetím nejčastějším pomocníkem je plynový ohřívač. Bezmála desetina respondentů svou nemovitost ale vybavila solárními panely na ohřev vody.

Při vaření vede elektrický sporák a plynový vařič

K létu na venkově neodmyslitelně patří táborák. Primárně na otevřeném ohni na svém rekreačním objektu ale vaří jen 2 % respondentů. Častěji Češi na chalupách či chatách k vaření využívají elektrický sporák nebo vařič, uvedlo to přes třetinu z nich. Další čtvrtina pak vaří na plynovém sporáku. Desetina využívá indukci.

