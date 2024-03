Chceš studovat a zároveň pracovat? Díky programu Work & Study na Unicorn University zvládneš obojí

Spolupráce vysoké školy a softwarové společnosti Unicorn dala vzniknout programu Work & Study, který propojuje praktické pracovní zkušenosti v prestižní firmě s akademickým vzděláním. „Studium je navíc částečně financované zaměstnavatelem, první rok studia je hrazen plně a následující roky z poloviny,“ zdůrazňuje Lukáš Debnár z náborového oddělení Unicorn University.

Společnost Unicorn nabízí zájemcům pozice v oblastech vývoje, analýzy a testování, kde se již během studia mohou zapojit do práce na klíčových projektech. „Program je navržen tak, aby vyhovoval potřebám dnešních studentů i profesionálů, kteří se rozhodnou studovat. Proto probíhá výuka výhradně online, což umožňuje flexibilní kombinaci práce a vzdělávání,“ jmenuje další benefity Lukáš Debnár a dodává, že online jsou k dispozici také veškeré studijní materiály.

Program je otevřený pro absolventy technických středních škol i gymnázií a umožňuje studentům začít pracovat v Unicornu nejpozději během druhého ročníku. „V současné chvíli je program primárně zaměřen na zájemce z Prahy, Liberce, Chrudimi, České Třebové, Pardubic a slovenského Prešova, ale otevřený je zájemcům z celého Česka a Slovenska, protože kvalitních ‚ajťáků‘ není nikdy dost,“ doplňuje Gabriela Černá z náborového oddělení společnosti.

Pokud se chcete stát součástí programu Work & Study, není nic jednoduššího, než navštívit webové stránky, kde vyplníte online formulář. Na jeho základě budete pozváni k přijímacímu řízení ke studiu na Unicorn University a také k pohovoru na pracovní pozici do Unicornu. „Konečné rozhodnutí o přijetí kandidátů do programu je v kompetenci náborového oddělení společnosti Unicorn, které pečlivě vyhodnocuje každého uchazeče. To zaručuje, že do programu jsou přijímáni pouze ti nejvhodnější kandidáti, kteří prokáží jak akademické, tak profesní kvality odpovídající našim standardům. Chceme poskytovat kvalitní vzdělání a pracovní příležitosti pro budoucí generace špičkových IT profesionálů,“ uzavírá Gabriela Černá.

Unicorn University je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií, byznysu a datové analýzy. Soustředí se na systematické vzdělávání odborníků v akreditovaných bakalářských a magisterských programech s cílem maximalizace konkurenční výhody pro jejich budoucí uplatnění. Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený komplex znalostí složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce s oborovými leadery.

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.