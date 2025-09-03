Chcete víc benefitů? Přechod k Vojenské zdravotní pojišťovně může být řešením

Tu lze provést na pobočce pojišťovny s pomocí formuláře nebo písemně poštou či emailem. Nejdříve si však prověřte, zda lékař, ke kterému chodíte nebo chcete chodit, má s vaší stávající pojišťovnou smlouvu. Benefity a bonusy, které jednotlivé zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízejí, hrají samozřejmě rovněž velkou roli.
Vojenská zdravotní pojišťovna jich nabízí širokou škálu a zahrnují příspěvky na preventivní programy. „Těmi jsou například vyšetření kožních znamének, dentální hygiena, zubní rovnátka pro děti, očkování, vitamíny či pohybové aktivity. Pojištěnci mohou také využít slevy v rámci BeneFit Klubu u smluvních partnerů a specifické bonusy pro aktivní pojištěnce, například v rámci programu Zdravý pojištěnec,“ říká konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny Milan Prokop.
Dětští pojištěnci mohou čerpat příspěvek na zubní rovnátka (do 18 let), plavání, pohybové aktivity, vitamíny nebo například na sportovní lékařské prohlídky. Příspěvky pro dospělé pak zahrnují například příspěvky na vyšetření kožních znamének, dentální hygienu, očkování nebo kloubní výživu pro seniory. Příspěvky jsou určeny také pro těhotné ženy a na péči o miminko.
Zvýhodněni jsou dále členové BeneFit Klubu, kteří mají nárok na neomezené množství slev u smluvních partnerů VoZP. „Speciálními programy Vojenské zdravotní pojišťovny jsou navíc Zdravý pojištěnec, v němž dospělí pojištěnci, kteří splní podmínky a absolvují všechny doporučené preventivní prohlídky a screeningy, mohou získat bonusový příspěvek, stejné je to i v programu Zdravá duše, kdy je příspěvek nad rámec limitů,“ dodává MUDr. Milan Prokop.
Do Vojenské zdravotní pojišťovny se vyplatí přejít nejen kvůli mnohým příspěvkům na prevenci, ale i digitálním službám, které umožňují spravovat péči a žádosti o příspěvky online. Pojišťovna nabízí i výhodné cestovní pojištění s atraktivním pojištěním po úrazu a speciální výhody pro dárce krve a kostní dřeně.
O Vojenské zdravotní pojišťovně
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.