Chcete víc benefitů? Přechod k Vojenské zdravotní pojišťovně může být řešením

Autor:
  9:56
Praha 3. září 2025 (PROTEXT) - Lepší příspěvky na zdraví a prevenci, pojišťovna s lepší dostupností služeb. To jsou důvody, kvůli kterým stojí za to přejít do jiné. Změnu můžete provést jen jednou za 12 měsíců, vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Vojenská zdravotní pojišťovna připomíná nutnost podat žádost o změnu včas, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Tu lze provést na pobočce pojišťovny s pomocí formuláře nebo písemně poštou či emailem. Nejdříve si však prověřte, zda lékař, ke kterému chodíte nebo chcete chodit, má s vaší stávající pojišťovnou smlouvu. Benefity a bonusy, které jednotlivé zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízejí, hrají samozřejmě rovněž velkou roli.

Vojenská zdravotní pojišťovna jich nabízí širokou škálu a zahrnují příspěvky na preventivní programy. „Těmi jsou například vyšetření kožních znamének, dentální hygiena, zubní rovnátka pro děti, očkování, vitamíny či pohybové aktivity. Pojištěnci mohou také využít slevy v rámci BeneFit Klubu u smluvních partnerů a specifické bonusy pro aktivní pojištěnce, například v rámci programu Zdravý pojištěnec,“ říká konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny Milan Prokop.

Dětští pojištěnci mohou čerpat příspěvek na zubní rovnátka (do 18 let), plavání, pohybové aktivity, vitamíny nebo například na sportovní lékařské prohlídky. Příspěvky pro dospělé pak zahrnují například příspěvky na vyšetření kožních znamének, dentální hygienu, očkování nebo kloubní výživu pro seniory. Příspěvky jsou určeny také pro těhotné ženy a na péči o miminko.

Zvýhodněni jsou dále členové BeneFit Klubu, kteří mají nárok na neomezené množství slev u smluvních partnerů VoZP. „Speciálními programy Vojenské zdravotní pojišťovny jsou navíc Zdravý pojištěnec, v němž dospělí pojištěnci, kteří splní podmínky a absolvují všechny doporučené preventivní prohlídky a screeningy, mohou získat bonusový příspěvek, stejné je to i v programu Zdravá duše, kdy je příspěvek nad rámec limitů,“ dodává MUDr. Milan Prokop.

Do Vojenské zdravotní pojišťovny se vyplatí přejít nejen kvůli mnohým příspěvkům na prevenci, ale i digitálním službám, které umožňují spravovat péči a žádosti o příspěvky online. Pojišťovna nabízí i výhodné cestovní pojištění s atraktivním pojištěním po úrazu a speciální výhody pro dárce krve a kostní dřeně.

 

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Soud zamítl návrhy na zrušení kandidátky SPD na Vysočině

Krajský soud v Brně zamítl návrhy na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny na...

3. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

NSS: Soud znovu posoudí rozhodnutí ÚOHS o tendru na Janáčkovo kulturní centrum

Krajský soud v Brně se bude znovu zabývat rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrzujícím správnost tendru na stavbu Janáčkova kulturního...

3. září 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Horská služba na Šumavě o prázdninách zasahovala u 293 případů

Horská služba na Šumavě o letních prázdninách zasahovala u 293 případů. Je to nepatrně více než ve stejném období před rokem. Loni měla o prázdninách 286...

3. září 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.