Chemie v domácnosti je všudypřítomná, upozorňuje dTest

Chemické látky se uvolňují například z nábytku, plastů, čisticích prostředků nebo kosmetiky. Do lidského organismu se mohou dostávat kůží, dýcháním i potravou, přičemž lidé si jejich přítomnost často ani neuvědomují.
Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu ToxFree Life for All zaměřeného na omezování chemické zátěže a vysvětluje pojmy jako PFAS, mikroplasty nebo těkavé organické látky. Zvláštní pozornost věnuje takzvanému „koktejlovému efektu“, kdy kombinace více látek může mít výraznější dopad než jednotlivé složky samostatně.
Spotřebitelská organizace upozorňuje, že i když jednotlivé látky splňují zákonné limity, jejich souběžné působení může představovat riziko. Typickým příkladem je kombinace běžné kosmetiky, parfémovaných čisticích prostředků a materiálů v domácnosti, jako je dřevotříska.
Zranitelnější skupinou jsou podle odborníků děti. Kvůli nižší tělesné hmotnosti, odlišným návykům i probíhajícímu vývoji organismu jsou citlivější na účinky chemických látek, které mohou ovlivnit například hormonální systém.
Publikace provádí čtenáře jednotlivými částmi domácnosti – od kuchyně přes koupelnu až po dílnu či zahradu – a nabízí praktická doporučení, jak chemickou zátěž omezit. Patří mezi ně například správné používání plastů, výběr šetrnějších čisticích prostředků nebo zlepšení kvality vnitřního ovzduší.
Spotřebitelé se mohou dozvědět také to, proč není vhodné opakovaně ohřívat jídlo v jednorázových obalech, co všechno obsahuje domácí prach nebo na co si dát pozor při výběru kosmetiky.
„Cílem publikace není vyvolávat obavy, ale poskytnout srozumitelné informace, které lidem pomohou lépe se orientovat a mít chemické látky ve svém okolí pod kontrolou,“ vysvětluje šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová. Publikace je zdarma ke stažení na stránkách spotřebitelské organizace dTest.
Zdroj: dTest