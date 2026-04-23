Chemie v domácnosti je všudypřítomná, upozorňuje dTest

Autor:
  8:30
Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Chemické látky nejsou jen záležitostí laboratoří, ale běžnou součástí domácností. Spotřebitelská organizace dTest na to upozorňuje ve své publikaci „Domácnost bez chemie“, která shrnuje, kde se s nimi lidé setkávají a jak mohou ovlivnit zdraví.

Chemické látky se uvolňují například z nábytku, plastů, čisticích prostředků nebo kosmetiky. Do lidského organismu se mohou dostávat kůží, dýcháním i potravou, přičemž lidé si jejich přítomnost často ani neuvědomují.

Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu ToxFree Life for All zaměřeného na omezování chemické zátěže a vysvětluje pojmy jako PFAS, mikroplasty nebo těkavé organické látky. Zvláštní pozornost věnuje takzvanému „koktejlovému efektu“, kdy kombinace více látek může mít výraznější dopad než jednotlivé složky samostatně.

Spotřebitelská organizace upozorňuje, že i když jednotlivé látky splňují zákonné limity, jejich souběžné působení může představovat riziko. Typickým příkladem je kombinace běžné kosmetiky, parfémovaných čisticích prostředků a materiálů v domácnosti, jako je dřevotříska.

Zranitelnější skupinou jsou podle odborníků děti. Kvůli nižší tělesné hmotnosti, odlišným návykům i probíhajícímu vývoji organismu jsou citlivější na účinky chemických látek, které mohou ovlivnit například hormonální systém.

Publikace provádí čtenáře jednotlivými částmi domácnosti – od kuchyně přes koupelnu až po dílnu či zahradu – a nabízí praktická doporučení, jak chemickou zátěž omezit. Patří mezi ně například správné používání plastů, výběr šetrnějších čisticích prostředků nebo zlepšení kvality vnitřního ovzduší.

Spotřebitelé se mohou dozvědět také to, proč není vhodné opakovaně ohřívat jídlo v jednorázových obalech, co všechno obsahuje domácí prach nebo na co si dát pozor při výběru kosmetiky.

Cílem publikace není vyvolávat obavy, ale poskytnout srozumitelné informace, které lidem pomohou lépe se orientovat a mít chemické látky ve svém okolí pod kontrolou,“ vysvětluje šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová. Publikace je zdarma ke stažení na stránkách spotřebitelské organizace dTest.

 

Zdroj: dTest

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Skoro čtvrtina Čechů má nízkou energetickou gramotnost. Víme, kde nejvíce tápou!

23. dubna 2026  9:13

Do Brodu míří tisíce zahrádkářů. Výstava nabídne vše, od sazenic po kurníky

Výstava Zahrada v Havlíčkově Brodě

Když v roce 1994 nově vzniklá společnost Geonova pořádala v Havlíčkově Brodě první výstavu Zahrada, málokdo tušil, jaký fenomén se z ní stane. Letos se koná její již 31. ročník. Pro zahrádkáře a...

23. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Spor o zónu ve Dvoře Králové. Smlouvu jsme neporušili, říká majitelka Karsitu

Výrobce autodílů Karsit má závody v Jaroměři na Náchodsku, v Hradci Králové a...

Předvolební alibismus a snaha odvést pozornost od skutečného problému. Tak majitelka skupiny Karsit Group SE Kamila Kaiserová hodnotí počínání Dvora Králové nad Labem, který chce vypovědět smlouvu o...

23. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)

Výlety do Duchcova na Teplicku od letoška zatraktivní nová mobilní geohra nazvaná „Já Giacomo Casanova“. Návštěvníky města nejenže hravě provede muzejními expozicemi a pamětihodnostmi města, ale díky...

23. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Svatojiřský jarmark v Hlinsku

ilustrační snímek

V sobotu 25. dubna se na obou březích řeky Chrudimky v Hlinsku uskuteční první letošní jarmark. Od 9:00 do 17:00 zaplní malebný prostor památkové rezervace Betlém a nábřeží před Orlovnou prodejní...

23. dubna 2026  8:40

Třísknout dveřmi a odejít se zlostí není můj styl, říká moderátorka Adela Vinczeová

Adela Vinczeová

Slovenská moderátorská hvězda po turbulentním období vstoupila na českou scénu s vlastní talk show. V rozhovoru popisuje, jak probíhají natáčecí dny, proč si drží odstup od detailních rešerší a jak...

23. dubna 2026  8:39

ORLEN s šéfkuchařem Romanem Stašou uvádí edici gurmánských produktů Stop Cafe

23. dubna 2026  8:37

Pozorovatelna u Mikulovic se otevře veřejnosti

ilustrační snímek

Jediná kompletně vybavená a zpřístupněná pozorovatelna civilní obrany v České republice u Mikulovic otevírá o víkendu 25. a 26. dubna svou letošní turistickou sezónu.

23. dubna 2026  8:36

Mimořádné prohlídky renesanční věže

ilustrační snímek

O víkendu 25. a 26. dubna nabídne státní zámek v Litomyšli návštěvníkům zcela ojedinělý zážitek. Od 10:00 do 15:00 se zájemcům mimořádně otevřou brány nově obnovené zámecké kuchyně v přízemí, která...

23. dubna 2026  8:33

Povodí Labe odhalí tajemství vodních děl

ilustrační snímek

U příležitosti Světového dne vody připravilo Povodí Labe atraktivní sérii exkurzí, která návštěvníkům bez nutnosti rezervace otevírá brány nejrůznějších vodních děl na mnoha místech republiky.

23. dubna 2026  8:28

Google Cloud na konferenci Next ‘26 představil éru firem poháněných AI agenty

23. dubna 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.