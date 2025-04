Chery chce do dvou let prodat jeden milion terénních automobilů HIMLA, který bude mít premiéru na autosalonu v Šanghaji

16:31

Šanghaj 24. dubna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 23. dubna, kdy byl zahájen šanghajský autosalon, představila společnost Chery svou novou globální strategii pod heslem "Navigace do budoucnosti" a oznámila, že chce do dvou let dosáhnout ročního celosvětového prodeje jednoho milionu vozů. Značka rovněž představila svou vůbec první řadu pickupů. K dnešnímu dni si Chery získalo široké uznání téměř 3000 prodejců, významných domácích i mezinárodních médií a uživatelů značky v 97 zemích světa. Společnost Chery, která se opírá o své základní hodnoty "Bezpečný a rodinný", se zavázala rozvíjet rovnocennost hybridních technologií a prohlubovat lokalizované operace. Usiluje o to, aby se stala důvěryhodnou volbou pro rodinné uživatele po celém světě. Prostřednictvím technologických inovací a rozšiřování produktové řady se společnost Chery snaží vyvinout v „globálního vedoucího technologického hráče".