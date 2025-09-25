Chery International User Summit: LEPAS otevírá novou éru elegantního spolutvoření s uživateli z celého světa

Pod heslem „Preferovaná značka elegantní mobility" vyznává LEPAS filozofii „Řiď svou eleganci". Značka LEPAS se opírá o 22letou pozici Chery coby největšího čínského vývozce osobních automobilů a o základnu 17,44 milionu zákazníků po celém světě. LEPAS se rychle prosazuje na mezinárodní scéně. Její první modelová řada v čele s SUV L8 vzbudila velký zájem na veletrhu Indonesia International Auto Show, a to díky designu inspirovanému „estetikou levharta", inteligentním funkcím a praktičnosti. Summit 2025 nabízí značce LEPAS zásadní okamžik, kdy chce uživatele z celého světa vtáhnout do svých hodnot.
Během summitu uspořádá LEPAS akci nazvanou Globální jízda elegance – čínská etapa, v jejímž rámci si média i uživatelé vyzkoušejí inteligentní terénní schopnosti modelu L8 při jízdě mezi městy a zažijí propojení člověka, vozu a prostředí. LEPAS zároveň otevře svůj první Globální butik pro ekologické spoluvytváření, tedy butik zaměřený na životní styl a aktivní zapojení zákazníků. Součástí programu bude také DEN LEPAS, kde značka představí průlomové technologie doplněné o workshopy, testovací jízdy a otevřené bezpečnostní experimenty, které podtrhnou její spolehlivost.
Úzce propojen s vrcholnou akcí je Globální program partnerství pro elegantní životní styl, který zve uživatele a tvůrce zaměřené na životní styl z pěti oblastí – outdoorové cestování, bydlení, móda, gastronomie a fitness – ke spoluvytvoření stovky scénářů elegantního životního stylu. Tato iniciativa posouvá přístup značky LEPAS od „oficiálních proklamací" k opravdové spolupráci s uživateli. Nábor odstartoval v září a vybraní partneři získají přednostní možnost testovacích jízd, pozvánky na exkluzivní setkání a vstup do sítě KOC (Key Opinion Consumer – názorových lídrů mezi spotřebiteli), kde budou spoluurčovat produkty, scénáře i obsah.
Tento summit představuje pro LEPAS přechod z úvodní fáze do nové éry spoluvytváření a spoluurčování ve spolupráci s uživateli. Propojováním technologií, produktů a životního stylu chce značka vnést do trhu nové energetické mobility čerstvou hodnotu založenou na „elegantní technologii".
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780529/1.jpg
KONTAKT: Kelvin, +86-13602457596, tanpeiwen@mychery.com