CHERY je zákazníkům blíž. Spouští novou klientskou podporu

Nová CHERY klientská linka nabízí vedle informací o jednotlivých modelech a jejich výbavě také odbornou technickou podporu. Zákazníci se na ni mohou obracet i s konkrétními dotazy, které vyžadují podrobnější znalost vozu, nebo ji mohou využít jako poradenství k obsluze a nastavení. Zájemcům o nový vůz pomůže upřesnit technické parametry vybraného modelu. CHERY tak zákazníkům usnadňuje přímý přístup k informacím i odbornému poradenství.
Jsme tu pro vás
CHERY klientská podpora je dostupná od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 na přímé lince 296 236 580 nebo e-mailové adrese podpora@cherymotor.cz. Současní majitelé i zájemci o nový vůz tak mají přímý kontakt, na který se mohou obracet se svými dotazy a požadavky.
Péči doplňuje CHERY asistenční služba na bezplatné lince 800 300 350, která pomůže se zajištěním odtahu a další asistence na cestách. Dostupná je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a majitelé vozů ji mají po dobu tří let zdarma.
Péče, která má zázemí přímo v Česku
Nová klientská podpora je součástí širší péče, kterou CHERY pro své zákazníky v České republice rozvíjí. Na poradenství a pomoc s používáním vozu navazuje síť 16 autorizovaných servisních míst, kde se o auta starají technicky proškolení pracovníci. Ti mají oporu v českém zastoupení značky, které je v pravidelném kontaktu s výrobcem. Aby byly servisní služby dostupné stále většímu počtu zákazníků, plánuje CHERY síť v roce 2027 dále rozšiřovat.
K plynulému průběhu servisních návštěv přispívá také centrální sklad náhradních dílů přímo v Praze. Se zásobou více než 38 000 kusů dílů podporuje celou českou i slovenskou servisní síť. CHERY tak dnes vyřídí více než 96 % požadavků na díly do 24 hodin a do konce roku 2026 plánuje tento podíl zvýšit na 98 %. V případě potřeby může zajistit i leteckou přepravu nedostupného dílu přímo od výrobce.
Klientská podpora, servisní síť, dostupné díly a asistence na cestách se tak vzájemně doplňují. Zákazníkům společně poskytují zázemí, na které se mohou obracet od prvních dotazů při výběru auta až po péči o vůz v dalších letech.
O značce CHERY
CHERY se v České republice zaměřuje na rodinná SUV řady TIGGO, v nichž v rámci filozofie „For Family“ propojuje prostor a pohodlí s moderními technologiemi a důrazem na bezpečnost celé posádky. Nabídka zahrnuje také hybridní a plug-in hybridní pohony, asistenční systémy a digitální funkce pro každodenní používání vozu. Bohatou výbavu za atraktivní cenu doplňuje rozvoj servisního zázemí a dlouhodobé péče o zákazníky. V České republice značku zastupuje Astana Motors Czech. Více na cherymotor.cz.
Zdroj: Astana Motors Czech, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59520.