CHERY oznámila jmenování Roberta Lewandowského ambasadorem značky, čímž posílila globální prosazování filozofie „For Family"

Lewandowski, jedna z nejikoničtějších postav světového fotbalu, je celosvětově uznáván pro své dlouhodobě špičkové výkon, disciplinovanou profesionalitu a pozitivní veřejný obraz. Jeho trvalý důraz na rodinné hodnoty, odpovědnost a dlouhodobou vizi přirozeně ladí s posláním společnosti CHERY „For Family" („Pro rodinu").
Pro společnost CHERY znamená „For Family" více než jen slogan značky. Jde o základní kámen vývoje produktů a technologií této značky. Společnost se zaměřuje na to, co je pro rodiny nejdůležitější, a pod hesly „Space. For Family", „Safety. For Family" a „Technology. For Family" se snaží naplňovat požadavky zákazníků na větší prostor, vyšší bezpečnost a chytřejší mobilitu.
Do budoucna chce společnost CHERY i nadále prohlubovat své globální působení prostřednictvím technologických inovací a dlouhodobého závazku k excelenci a vytvářet bezpečnější a příjemnější zážitky z mobility pro uživatele po celém světě.
Zdroj: Chery