Chery oznamuje třetí model, který vstoupí v září na český trh: hybridní Chery Tiggo 4

Vysoce pevná karoserie pro maximální ochranu posádky
V hustém městském provozu patří nárazy zezadu k nejčastějším a zároveň nejméně předvídatelným nehodám. Model TIGGO 4 CSH nastavuje nový standard bezpečnosti díky své vynikající ochraně při nárazu. Při čelním testu v rychlosti 50 km/h přední podélné nosníky a výztuhy nárazníku účinně absorbovaly energii nárazu prostřednictvím víceúrovňových deformačních zón. Sloupky A zůstaly zcela neporušené, čímž byla zachována strukturální integrita prostoru pro posádku. I po nárazu zůstaly všechny čtyři dveře plně funkční, což umožnilo rychlý únik a okamžitý zásah záchranných složek.
Těchto výsledků bylo dosaženo díky precizní konstrukční práci. TIGGO 4 CSH je vybaveno zesílenou klecovou bezpečnostní strukturou, jejíž hlavní rám je vyroben z vysokopevnostní oceli. Konstrukce vychází ze základního principu bezpečnosti: při nárazu optimalizované energetické cesty systematicky odvádějí sílu nárazu přes podélné nosníky, výztuhy prahů a příčné nosníky střechy, aby byla síla nárazu postupně pohlcena. Prostor pro posádku se přitom mění v pevnou bezpečnostní zónu díky použití ultra vysokopevnostních materiálů, čímž vzniká chráněný kokpit bránící deformacím. Tento přístup dokonale odráží klíčové přesvědčení Chery, že skutečná ochrana začíná nekompromisním závazkem k pevnosti konstrukce.
Bezpečnostní systémy s milisekundovou reakcí pro komplexní ochranu
Bezpečnost vozidla se neopírá pouze o robustní konstrukci – vyžaduje také bezchybnou souhru moderních elektronických ochranných systémů. V okamžiku nárazu se čelní airbagy okamžitě nafouknou a chrání hlavy cestujících před setrvačným pohybem vpřed. Při bočním nárazu se boční airbagy rozvinou podél okenní linie, aby ochránily ramena a hrudník, zatímco hlavové airbagy zakryjí celou plochu oken a poskytují ochranu při převrácení či při nárazu hlavou do skla. Tato vícevrstvá obrana účinně pohlcuje sílu nárazu v nejkritičtějších okamžicích.
Systém funguje na dvou základních principech: předvídat nebezpečí a reagovat s naprostou přesností. Jakmile senzory zaznamenají náraz, předpínače bezpečnostních pásů se okamžitě aktivují a pevně zafixují cestující v sedadlech. Současně se mezi předními sedadly rozvine inovativní středový airbag – preventivní prvek, který chrání cestující před vzájemným střetem ještě předtím, než setrvačnost způsobí sekundární poranění. V těchto klíčových prvních milisekundách pracují všechny bezpečnostní prvky v dokonalé souhře a vytvářejí synchronizovaný ochranný kokpit kolem celé posádky.
Po nárazu vozidlo automaticky aktivuje výstražná světla s vysokou frekvencí, aby upozornilo přijíždějící řidiče a zabránilo dalším kolizím. Odolná vysokopevnostní karoserie zajišťuje zachování integrity dveří – ve všech testovacích scénářích zůstaly plně funkční a snadno otevíratelné. Tento prvek má dvojí význam: umožňuje cestujícím rychle opustit vůz a současně poskytuje okamžitý přístup záchranářům k osobám, které potřebují pomoc. Plynulé otevírání dveří navíc minimalizuje riziko dalších zranění při odepnutí bezpečnostního pásu, což dokládá promyšlený přístup značky Chery k ochraně posádky i po samotném nárazu.
Úspěšným absolvováním celé série náročných testů prokazuje TIGGO 4 CSH nekompromisní bezpečnost na všech úrovních. Ochranná architektura modelu začíná zesílenou klecovou karoserií, pokračuje přesně načasovaným systémem sedmi airbagů a završuje ji inteligentními ochrannými prvky aktivními i po nehodě – všechny fungují v dokonalé souhře s jediným cílem: zajistit, aby se každý cestující vrátil domů v bezpečí. V souladu se svým závazkem k milionům uživatelů po celém světě Chery překračuje veškeré hranice, aby ochránila každou budoucí cestu.
Doplňující informace:
Modely TIGGO 4, TIGGO 7 a TIGGO 8 budou oficiálně uvedeny na český trh v průběhu září 2025. Společnost Chery se na tento významný krok připravuje otevřením svého prvního vlajkového showroomu v Praze, který bude sloužit jako zážitkové centrum značky i školicí zázemí pro partnery. V souladu s globální filozofií „In somewhere, For somewhere” buduje Chery rychle lokalizovanou prodejní síť.
Příchod těchto modelů přinese nový impuls pro český i evropský automobilový trh. Zákazníkům nabídne moderní, bezpečné a uživatelsky přívětivé vozy, které zpříjemní každodenní mobilitu a posunou zážitek z jízdy na vyšší úroveň.
Společnost Astana Motors byla zvolena oficiálním distributorem díky své vynikající pověsti a prokazatelným úspěchům při uvádění nových značek na trh. Firmy spolupracují od roku 2021 a pod vedením Astana Motors se Chery stala nejprodávanější čínskou značkou v Kazachstánu. Úspěch podpořila rozsáhlá síť 26 oficiálních dealerství ve 17 městech, nabízející sedm modelových řad.
Astana Motors přináší na český trh ověřené know-how v oblasti zavádění a podpory globálních automobilových značek. Díky silnému důrazu na zákaznický servis, poprodejní podporu a inovativní marketing je společnost připravena splnit očekávání českých spotřebitelů.
