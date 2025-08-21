Chery oznamuje třetí model, který vstoupí v září na český trh: hybridní Chery Tiggo 4

Autor:
  16:29
Praha 21. srpna 2025 (PROTEXT) - Crossover Chery nedávno úspěšně absolvoval náročné nárazové testy v Asii. Jako největší zařízení pro bezpečnostní nárazové zkoušky v Asii provádí laboratoř společnosti Chery více než 1500 celovozových testů ročně. Modely TIGGO 4 Chery Super Hybrid (CSH) a HEV úspěšně prošly sérií přísných interních zkoušek, čímž potvrdily svou mimořádnou úroveň bezpečnosti. Tento výsledek plně odráží filozofii Chery „Guard for Love“ – vždy stavět na první místo zásady „Bezpečnost pro rodinu“ a „Pětihvězdičková ochrana pro každého“.

Vysoce pevná karoserie pro maximální ochranu posádky

V hustém městském provozu patří nárazy zezadu k nejčastějším a zároveň nejméně předvídatelným nehodám. Model TIGGO 4 CSH nastavuje nový standard bezpečnosti díky své vynikající ochraně při nárazu. Při čelním testu v rychlosti 50 km/h přední podélné nosníky a výztuhy nárazníku účinně absorbovaly energii nárazu prostřednictvím víceúrovňových deformačních zón. Sloupky A zůstaly zcela neporušené, čímž byla zachována strukturální integrita prostoru pro posádku. I po nárazu zůstaly všechny čtyři dveře plně funkční, což umožnilo rychlý únik a okamžitý zásah záchranných složek.

Těchto výsledků bylo dosaženo díky precizní konstrukční práci. TIGGO 4 CSH je vybaveno zesílenou klecovou bezpečnostní strukturou, jejíž hlavní rám je vyroben z vysokopevnostní oceli. Konstrukce vychází ze základního principu bezpečnosti: při nárazu optimalizované energetické cesty systematicky odvádějí sílu nárazu přes podélné nosníky, výztuhy prahů a příčné nosníky střechy, aby byla síla nárazu postupně pohlcena. Prostor pro posádku se přitom mění v pevnou bezpečnostní zónu díky použití ultra vysokopevnostních materiálů, čímž vzniká chráněný kokpit bránící deformacím. Tento přístup dokonale odráží klíčové přesvědčení Chery, že skutečná ochrana začíná nekompromisním závazkem k pevnosti konstrukce.

Bezpečnostní systémy s milisekundovou reakcí pro komplexní ochranu

Bezpečnost vozidla se neopírá pouze o robustní konstrukci – vyžaduje také bezchybnou souhru moderních elektronických ochranných systémů. V okamžiku nárazu se čelní airbagy okamžitě nafouknou a chrání hlavy cestujících před setrvačným pohybem vpřed. Při bočním nárazu se boční airbagy rozvinou podél okenní linie, aby ochránily ramena a hrudník, zatímco hlavové airbagy zakryjí celou plochu oken a poskytují ochranu při převrácení či při nárazu hlavou do skla. Tato vícevrstvá obrana účinně pohlcuje sílu nárazu v nejkritičtějších okamžicích.

Systém funguje na dvou základních principech: předvídat nebezpečí a reagovat s naprostou přesností. Jakmile senzory zaznamenají náraz, předpínače bezpečnostních pásů se okamžitě aktivují a pevně zafixují cestující v sedadlech. Současně se mezi předními sedadly rozvine inovativní středový airbag – preventivní prvek, který chrání cestující před vzájemným střetem ještě předtím, než setrvačnost způsobí sekundární poranění. V těchto klíčových prvních milisekundách pracují všechny bezpečnostní prvky v dokonalé souhře a vytvářejí synchronizovaný ochranný kokpit kolem celé posádky.

Po nárazu vozidlo automaticky aktivuje výstražná světla s vysokou frekvencí, aby upozornilo přijíždějící řidiče a zabránilo dalším kolizím. Odolná vysokopevnostní karoserie zajišťuje zachování integrity dveří – ve všech testovacích scénářích zůstaly plně funkční a snadno otevíratelné. Tento prvek má dvojí význam: umožňuje cestujícím rychle opustit vůz a současně poskytuje okamžitý přístup záchranářům k osobám, které potřebují pomoc. Plynulé otevírání dveří navíc minimalizuje riziko dalších zranění při odepnutí bezpečnostního pásu, což dokládá promyšlený přístup značky Chery k ochraně posádky i po samotném nárazu.

Úspěšným absolvováním celé série náročných testů prokazuje TIGGO 4 CSH nekompromisní bezpečnost na všech úrovních. Ochranná architektura modelu začíná zesílenou klecovou karoserií, pokračuje přesně načasovaným systémem sedmi airbagů a završuje ji inteligentními ochrannými prvky aktivními i po nehodě – všechny fungují v dokonalé souhře s jediným cílem: zajistit, aby se každý cestující vrátil domů v bezpečí. V souladu se svým závazkem k milionům uživatelů po celém světě Chery překračuje veškeré hranice, aby ochránila každou budoucí cestu.

Doplňující informace:

Modely TIGGO 4, TIGGO 7 a TIGGO 8 budou oficiálně uvedeny na český trh v průběhu září 2025. Společnost Chery se na tento významný krok připravuje otevřením svého prvního vlajkového showroomu v Praze, který bude sloužit jako zážitkové centrum značky i školicí zázemí pro partnery. V souladu s globální filozofií „In somewhere, For somewhere” buduje Chery rychle lokalizovanou prodejní síť.

Příchod těchto modelů přinese nový impuls pro český i evropský automobilový trh. Zákazníkům nabídne moderní, bezpečné a uživatelsky přívětivé vozy, které zpříjemní každodenní mobilitu a posunou zážitek z jízdy na vyšší úroveň.

Společnost Astana Motors byla zvolena oficiálním distributorem díky své vynikající pověsti a prokazatelným úspěchům při uvádění nových značek na trh. Firmy spolupracují od roku 2021 a pod vedením Astana Motors se Chery stala nejprodávanější čínskou značkou v Kazachstánu. Úspěch podpořila rozsáhlá síť 26 oficiálních dealerství ve 17 městech, nabízející sedm modelových řad.

Astana Motors přináší na český trh ověřené know-how v oblasti zavádění a podpory globálních automobilových značek. Díky silnému důrazu na zákaznický servis, poprodejní podporu a inovativní marketing je společnost připravena splnit očekávání českých spotřebitelů.

Chery v České republice:

Web: cherymotor.cz

 

Kontakt:

www.cherymotor.cz

pr@astanamotors.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

  

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Philip Morris International mezi top 5 lídry v oblasti uhlíkové neutrality podle žebříčku magazínu Forbes 2025

21. srpna 2025  16:47

Sraz velocipedistů v Jičíně

Sraz velocipedistů se na konci týdne uskuteční v Jičíně. Už dnes v 19 hodin na Valdštejnovo náměstí přijedou příznivci vysokých kol.

21. srpna 2025  16:46

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je týden do konce prázdnin dobrá

I týden před koncem prázdnin je kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji stále většinou dobrá. Zhoršená jakost vody - na třetím z pěti stupňů...

21. srpna 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Nadaní studenti přijeli na Academy Kroměříž ze Španělska i Jižní Koreje

Rekordní počet 80 žáků a studentů základních škol, konzervatoří a vysokých škol po celý týden v Kroměříži zdokonaloval své hudební dovednosti. Bylo jich přibližně o 20 více než v minulém roce....

21. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie v Ostravě cvičila zásah proti střelcům, v roli rukojmího byl hejtman

Policisté a další složky záchranného integrovaného systému dnes v Ostravě v budově hejtmanství nacvičovali zásah proti aktivním střelcům, kteří začali útočit...

21. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Policie v Ostravě cvičila zásah proti střelcům, v roli rukojmího byl hejtman

Policisté a další složky záchranného integrovaného systému dnes v Ostravě v budově hejtmanství nacvičovali zásah proti aktivním střelcům, kteří začali útočit...

21. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Chery oznamuje třetí model, který vstoupí v září na český trh: hybridní Chery Tiggo 4

21. srpna 2025  16:29

Muž chtěl uplatit úřednici. Kamera natočila, jak jí na ulici strká peníze do kapsy

Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z...

21. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Horší vodu v hradeckém kraji má koupaliště Dolce, Stříbrný rybník ukončil sezonu

Zhoršenou kvalitu vody má v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů nadále přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. U vnímavějších lidí by se mohly...

21. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  14:31

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

21. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ekofestival zamíří podruhé do Brna, představí vítěze E.ON Energy Globe

21. srpna 2025  16:09

Zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku dál trvá

Zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku, který hygienici vydali minulý týden, dál trvá. Vítr sice sinice, které na hladině tvoří vodní květ, například v...

21. srpna 2025  14:16,  aktualizováno  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.