CHERY po prvním roce patří mezi tři nejprodávanější čínské značky v Česku.

Třetí místo mezi čínskými značkami
Podle dat JATO Dynamics dosáhla CHERY za prvních devět měsíců letošního roku podílu 0,6 % na českém trhu nových osobních vozů. Měsíčně registrovala v průměru 125 aut, nejsilnějším obdobím byl červen s 226 vozy. V žebříčku čínských značek ji předstihly pouze OMODA/JAECOO (4 127) a MG (2 511), čtvrté BYD má 877 registrací.
Zákazníci CHERY sahají po elektrifikovaném pohonu výrazně častěji než celý trh. Zatímco v celé České republice tvoří hybridy a elektromobily 42,1 % nových registrací (v roce 2021 to bylo 19,4 %), u CHERY jde o 54,6 %. Rozdíl tak činí 12,5 procentního bodu.
„Za první rok jsme vybudovali síť, která pokrývá téměř celou republiku, a zákazníci si nás vybírají hlavně kvůli hybridním pohonům a výbavě. V roce 2027 přidáme první plně elektrický model,“ uvedl Vít Junek, obchodní ředitel Astana Motors Czech.
Tiggo 7 táhne prodeje, Tiggo 9 vede mezi plug-in hybridy
Nejžádanějším modelem je Tiggo 7 s 502 registracemi, což odpovídá 45 % objemu značky. Zhruba 70 % zákazníků u něj volí čistě spalovací verzi. Následují Tiggo 8 (239 vozů, 21 %), Tiggo 4 (225 vozů, 20 %) a vlajková loď Tiggo 9 (158 vozů, 14 %). Ta se podílí téměř polovinou na všech registracích plug-in hybridů CHERY.
|Model
|Pohon
|Výkon
|Klíčový parametr
|Cena od (s DPH)
|Tiggo 4 Hybrid (B SUV)
|samonabíjecí hybrid
|120 kW (163 k)
|spotřeba 5,3 l/100 km (WLTP)
|519 000 Kč
|Tiggo 7 Hybrid (C1 SUV)
|samonabíjecí hybrid
|165 kW (224 k)
|spotřeba 5,7 l/100 km (WLTP)
|639 000 Kč
|Tiggo 8 Plug-in Hybrid (D1 SUV)
|plug-in hybrid
|205 kW (279 k)
|7 míst, až 90 km na elektřinu (WLTP)
|959 000 Kč
|Tiggo 9 Plug-in Hybrid (D1 SUV)
|plug-in hybrid, AWD
|315 kW (428 k)
|0–100 km/h za 5,4 s, až 140 km na elektřinu (WLTP)
|1 189 000 Kč
Tiggo 7 se nabízí také se spalovacím motorem a jako plug-in hybrid, Tiggo 8 rovněž s benzinovým agregátem. Pohon všech kol je k dispozici u modelů Tiggo 7 a Tiggo 9.
Novinky pro rok 2027: elektrické CHERY Q a hranaté Tiggo X7
Ve třetím čtvrtletí 2027 dorazí CHERY Q, první plně elektrický vůz značky na českém trhu. Kompaktní model o délce 4,2 m nabídne baterii s kapacitou 42,7 kWh, dojezd až 310 km podle předběžných údajů WLTP (400 km v cyklu NEDC) a výkon 90 kW (122 k). Rychlonabíječka mu doplní energii z 30 na 80 % za 16,5 minuty při nabíjecím výkonu až 90 kW. Zavazadlový prostor má objem 375–1 450 l, k tomu přidává 70litrový přední kufr. Standardem bude 15,6palcový displej, Apple CarPlay a Android Auto, kamera 540°, funkce V2L pro napájení spotřebičů a režim kemping.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2027 rozšíří nabídku Tiggo X7 – rodinné SUV s výrazným hranatým designem a délkou 4,6 m, určené pro pohodlné cestování i výlety mimo město.
Síť poboček, servis a zákaznická péče
CHERY dnes prodává prostřednictvím 20 poboček v 17 městech a je zastoupena ve 13 ze 14 krajů. Servis zajišťuje 16 autorizovaných míst (stav k listopadu 2026), jejichž technici v září absolvovali školení zaměřené na diagnostiku a správný postup oprav. Pro příští rok dovozce plánuje servisní síť dále rozšířit.
Od 1. října 2026 funguje klientská linka 296 236 580 (e-mail podpora@cherymotor.cz), která v pracovní dny od 9 do 17 hodin radí s výběrem a výbavou vozu, technickými dotazy i nastavením. Majitelé aut mají navíc tři roky zdarma asistenci na cestách, dostupnou nonstop na čísle 800 300 350. Od srpna přijala zákaznická podpora všemi kanály přibližně 95 dotazů, z nichž zhruba 90 % mělo informační nebo poradenský charakter. Na základě zpětné vazby připravuje značka profil „na jedno kliknutí“, který v infotainmentu rychle obnoví preferovaný jízdní režim a nastavení asistenčních systémů.
Náhradní díly pro českou a slovenskou síť zásobuje centrální sklad v Praze s více než 38.000 kusy a přes 4600 položkami skladem. Počet skladových položek se od ledna do října zvýšil o 24 %. Více než 96 % požadavků na díly je vyřízeno do 24 hodin, do konce roku chce dovozce tento podíl zvednout na 98 %. V přípravě je také evropský centrální sklad CHERY, termín jeho spuštění zatím není potvrzen.
Globální síla značky a evropský kontext
Koncern CHERY loni celosvětově prodal 2,81 milionu vozů, o 7,8 % více než v roce 2024. Už 23 let za sebou je největším čínským exportérem osobních aut: za leden až září 2026 vyvezl 1,55 milionu vozů, tedy víc než za celý rok 2025 (1,34 milionu). Celkem už do zahraničí vyvezl 7,4 milionu aut. Společnost Chery Auto (9973.HK) se letos poprvé jako kótovaná firma objevila v žebříčku Fortune Global 500, a to na 383. místě.
Kit Simmons, člen představenstva Astana Motors Kazakhstan, na konferenci představil dopad čínských značek na evropské trhy. Na sedmi velkých evropských trzích, mezi něž patří Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko a Polsko, se od ledna do září 2026 registrovalo zhruba 820 tisíc čínských aut, tedy 10,2 % z 8,03 milionu nových vozů. V Česku podíl čínských značek dosáhl 5,5 %.
Přijďte se podívat na stánek CHERY
Expozici CHERY najdete na veletrhu e-SALON v hale 2, sektoru 2C výstaviště PVA EXPO PRAHA (Beranových 667, Praha 9 – Letňany). Otevřeno je:
- sobota 14. listopadu: 10:00–17:00
- neděle 15. listopadu: 10:00–16:00
O společnosti Astana Motors Czech
Astana Motors Czech je oficiálním dovozcem vozů CHERY do České republiky. Patří do skupiny Astana Motors, která provozuje 24 exkluzivních distribucí automobilových značek v Kazachstánu, Česku, na Slovensku a v Polsku a v roce 2025 prodala více než 111 tisíc nových aut. V Kazachstánu skupina vlastní 3 závody na výrobu automobilů a automobilových komponentů. Její závod Astana Motors Manufacturing Kazakhstan od září 2025 montuje pod jednou střechou pět značek včetně CHERY.
Zdroje: JATO Dynamics (leden–září 2026), oficiální data koncernu CHERY a skupiny Astana Motors, technické specifikace CHERY, cherymotor.cz, interní podklady Astana Motors Czech; otevírací doba podle informací pořadatele veletrhu.
Zdroj: Astana Motors Czech, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60071.