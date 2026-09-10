CHERY ponoří baterii na 24 hodin do mořské vody

Baterie stráví pod hladinou mořské vody 24 hodin. Poté ji technici znovu namontují do vozu TIGGO 9 PHEV a sérií funkčních kontrol ověří její provozuschopnost přímo v automobilu. Průběh zkoušky i výsledky budou poté prezentovány účastníkům na místě. Test tak ukáže, jak si baterie poradí s dlouhodobým ponořením a zda po něm dokáže znovu plnit svou úlohu ve voze.
Bezpečnost pod drobnohledem
Black Sea Safety Challenge bude evropskou premiérou globálního programu bezpečnostních zkoušek CHERY. Značka již prověřovala svou hybridní technologii Chery Super Hybrid (CSH) ve 44 zemích. Zkoušky zahrnovaly například ponoření do mořské vody v Indonésii, kontakt podvozku s překážkami v Mexiku, testy při vysokých teplotách na Blízkém východě či zkoušky odolnosti proti průrazu baterie v Latinské Americe. Nyní se tento globální přístup k bezpečnostnímu testování přesouvá také do Evropy, přičemž právě pobřeží Černého moře v rumunském přístavu Constan?a poskytne kulisu pro další fázi bezpečnostní výzvy společnosti CHERY.
Obecný důraz na bezpečnost u značky CHERY dokládají také modely TIGGO 7 a TIGGO 8, které v říjnu 2025 získaly pětihvězdičkové hodnocení v nezávislých testech Euro NCAP.
„Ve společnosti CHERY je bezpečnost více než technický standard. Je základem důvěry,“ říká Aaron Zheng, výkonný zástupce generálního ředitele značky CHERY.
O značce CHERY
CHERY se zaměřuje na rodinná SUV. V rámci filozofie „For Family“ spojuje prostorný interiér, důraz na bezpečnost celé posádky včetně domácích mazlíčků, moderní technologie, ale také bohatou výbavu za atraktivní cenu. Právě výhodný poměr ceny a výbavy patří k hlavním argumentům značky pro české zákazníky.
Českým zájemcům se vozy CHERY představí také na letošní druhé roadshow, která od 24. září do 1. listopadu nabídne 24 zastávek napříč Českem. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet hybridní i plug-in hybridní modely řady TIGGO. Přehled zastávek a rezervace testovacích jízd najdou na cherymotor.cz/roadshow.
Díky technologickému zázemí a globální infrastruktuře budované od založení skupiny v roce 1997 se CHERY stala jedním z nejúspěšnějších čínských automobilových výrobců na světových trzích a již 23 let po sobě zaujímá první místo mezi čínskými značkami osobních automobilů podle objemu exportu. K březnu 2026 měla značka více než 4,5 milionu uživatelů po celém světě, působila ve více než 120 zemích a regionech a disponovala osmi globálními centry výzkumu a vývoje, 36 výrobními závody, více než 2 000 prodejci a přes 1 800 servisními středisky. V České republice značku zastupuje Astana Motors Czech.
Zdroj: Astana Motors Czech, s.r.o.