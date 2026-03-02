Chery Praha představuje svého ambasadora – Jana Brejlu alias „Táta a dva kluci“

Symbolické předání klíčů od nového vozu proběhlo za účasti ředitele pobočky Chery Praha Jana Vávry, který Janovi Brejlovi předal klíče od modelu Chery Tiggo 7 PHEV.
„Jednou z klíčových firemních hodnot značky Chery je rodina. Proto nám spolupráce s Janem Brejlou dává naprostý smysl. Jeho obsah je autentický, pozitivní a ukazuje, jak důležité je trávit čas společně. Přesně takové hodnoty chceme jako značka podporovat,“ říká Jan Vávra, ředitel Chery Praha.
Model Chery Tiggo 7 PHEV je moderní plug-in hybridní SUV, které kombinuje benzínový motor s elektrickým pohonem. Nabízí možnost čistě elektrické jízdy na kratší vzdálenosti, nízkou spotřebu a komfortní cestování bez kompromisů. Prostorný interiér, moderní infotainment a pokročilé asistenční systémy zajišťují bezpečí i pohodlí pro celou rodinu – ať už jde o každodenní jízdu po městě, nebo víkendový výlet do přírody.
„Jan je otcem dvou kluků, pro které se vždy snaží vymyslet zajímavý program spojený s cestováním a výlety. Jejich společné objevování rozhleden po celé republice není jen o místech samotných, ale hlavně o společně stráveném čase a zážitcích. Právě to mě na jeho projektu zaujalo – dává mi smysl a přirozeně se potkává s hodnotami značky Chery, kde je rodina jedním z klíčových pilířů. Navíc Jan umí velmi autenticky a kvalitně tvořit obsah na sociální sítě, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme ho oslovili ke spolupráci,“ dodává Barbora Halámková za marketing Chery Praha.
V rámci spolupráce budou na sociálních sítích vznikat:
- tipy na rozhledny a výlety po celé České republice,
- praktické rady pro cestování s rodinou,
- autentický obsah z výletů s vozem Chery Tiggo 7 PHEV,
- inspirace pro všechny, kteří chtějí spojit komfortní cestování s objevováním přírody.
Chery Praha tak propojuje moderní mobilitu s rodinnými hodnotami – protože společně strávený čas je tou nejcennější cestou.
O Chery Praha
Chery Praha je vlajkovou pobočkou značky Chery v České republice a reprezentuje moderní přístup k mobilitě, který kombinuje inovace, bezpečnost a důraz na rodinné hodnoty. Showroom nabízí kompletní portfolio vozů značky Chery včetně nejnovějších plug-in hybridních modelů, odborné poradenství a autorizovaný servis.
Cílem Chery Praha je přinášet českým zákazníkům technologicky vyspělé, bezpečné a cenově dostupné vozy, které odpovídají potřebám současných rodin i jednotlivců. Jako vlajková pobočka značky se zároveň podílí na budování povědomí o značce Chery na českém trhu a rozvoji dlouhodobých vztahů se zákazníky i obchodními partnery.
Zdroj: Chery Praha