Chery Praha představuje svého ambasadora – Jana Brejlu alias „Táta a dva kluci“

Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Vlajková pobočka značky Chery v České republice, Chery Praha, navázala spolupráci s novým ambasadorem. Stal se jím Jan Brejla, známý na Instagramu pod profilem „Táta a dva kluci“, který inspiruje tisíce rodin k výletům do přírody a objevování českých rozhleden.

Symbolické předání klíčů od nového vozu proběhlo za účasti ředitele pobočky Chery Praha Jana Vávry, který Janovi Brejlovi předal klíče od modelu Chery Tiggo 7 PHEV.

Jednou z klíčových firemních hodnot značky Chery je rodina. Proto nám spolupráce s Janem Brejlou dává naprostý smysl. Jeho obsah je autentický, pozitivní a ukazuje, jak důležité je trávit čas společně. Přesně takové hodnoty chceme jako značka podporovat,“ říká Jan Vávra, ředitel Chery Praha.

Model Chery Tiggo 7 PHEV je moderní plug-in hybridní SUV, které kombinuje benzínový motor s elektrickým pohonem. Nabízí možnost čistě elektrické jízdy na kratší vzdálenosti, nízkou spotřebu a komfortní cestování bez kompromisů. Prostorný interiér, moderní infotainment a pokročilé asistenční systémy zajišťují bezpečí i pohodlí pro celou rodinu – ať už jde o každodenní jízdu po městě, nebo víkendový výlet do přírody.

Jan je otcem dvou kluků, pro které se vždy snaží vymyslet zajímavý program spojený s cestováním a výlety. Jejich společné objevování rozhleden po celé republice není jen o místech samotných, ale hlavně o společně stráveném čase a zážitcích. Právě to mě na jeho projektu zaujalo – dává mi smysl a přirozeně se potkává s hodnotami značky Chery, kde je rodina jedním z klíčových pilířů. Navíc Jan umí velmi autenticky a kvalitně tvořit obsah na sociální sítě, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme ho oslovili ke spolupráci,“ dodává Barbora Halámková za marketing Chery Praha.

V rámci spolupráce budou na sociálních sítích vznikat:

  • tipy na rozhledny a výlety po celé České republice,
  • praktické rady pro cestování s rodinou,
  • autentický obsah z výletů s vozem Chery Tiggo 7 PHEV,
  • inspirace pro všechny, kteří chtějí spojit komfortní cestování s objevováním přírody.

Chery Praha tak propojuje moderní mobilitu s rodinnými hodnotami – protože společně strávený čas je tou nejcennější cestou.

 

O Chery Praha

Chery Praha je vlajkovou pobočkou značky Chery v České republice a reprezentuje moderní přístup k mobilitě, který kombinuje inovace, bezpečnost a důraz na rodinné hodnoty. Showroom nabízí kompletní portfolio vozů značky Chery včetně nejnovějších plug-in hybridních modelů, odborné poradenství a autorizovaný servis.

Cílem Chery Praha je přinášet českým zákazníkům technologicky vyspělé, bezpečné a cenově dostupné vozy, které odpovídají potřebám současných rodin i jednotlivců. Jako vlajková pobočka značky se zároveň podílí na budování povědomí o značce Chery na českém trhu a rozvoji dlouhodobých vztahů se zákazníky i obchodními partnery.

 

Zdroj: Chery Praha

