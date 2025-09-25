Chery Super Hybrid (CSH) dokončil evropský vytrvalostní test napříč sedmi zeměmi v České republice a otevírá tak novou éru globalizace

Jeff Zhang, viceprezident společnosti Chery International a generální ředitel pro region EU, se spolu se zástupci evropských médií, odborníky a partnery ohlédl za touto 3500 kilometrů dlouhou cestou a osobně se přesvědčil o technologické vyspělosti modelů TIGGO CSH. Karavana vozů Chery TIGGO odstartovala v Řecku, projela Bulharskem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a svou pouť zakončila v České republice. Během celé trasy vozy prošly náročnými zkouškami – od účinnosti hybridního pohonu, přes výkon v kempingových podmínkách až po ladění komfortu podvozku. Jako výzva přicházející z Východu představilo Chery Evropě světovou „technologickou přehlídku“ a potvrdilo sílu svých produktů. Tento úspěch dokazuje, že čínská inteligentní výroba má nejen sebevědomí, ale i schopnosti uspět na nejnáročnějších světových trzích.
Extrémní vytrvalost: automobilový maraton napříč sedmi zeměmi
Evropský vytrvalostní test CSH nebyl obyčejnou cestou – stal se ultimátní prověrkou modelů TIGGO na evropském trhu. Kolona TIGGO CSH absolvovala jízdu skutečnými vozy na reálných silnicích v autentických podmínkách, přímo v kolébce automobilového průmyslu. Laboratorní zkoušky se tak proměnily v komplexní test přímo na silnici.
Každý úsek cesty byl připraven jako náročná zkouška „evropské adaptability“: od ostrých zatáček v bulharských horách Rila, přes pohodlnou jízdu po rumunské Transfăgără?an – proslulé „Dálnici do oblak“ – až po kultivované tlumení vibrací na pražské dlažbě.
Tato pestrá trasa, zahrnující deset typických evropských jízdních podmínek, proměnila přírodní scenérie v mnohorozměrné testovací prostředí. Díky síle své technologické platformy CSH dosáhlo Chery v tomto extrémním reálném testu vynikajících výsledků – a evropskému trhu představilo skutečný „světový certifikát důvěryhodnosti“ čínské výroby.
Technologie na prvním místě: jádro síly CSH na evropské cestě
Evropa představuje nejvyšší standard v automobilovém průmyslu a prosadit se zde znamená obstát technologickou dokonalostí. Během této vytrvalostní výzvy CSH prokázal svou všestrannou technologickou vyspělost. Vysoce účinný hybridní systém dokázal na klikatých horských silnicích bulharských hor Rila „získávat energii zpět“, takže se dojezd prodlužoval s každým dalším kilometrem. Inteligentně řízený podvozek si udržel plynulé tlumení vibrací i na pražské dlažbě a poskytl tichý a komfortní zážitek z jízdy. Pokročilý asistenční systém L2+, optimalizovaný pro evropské silnice, navíc reagoval s maximální přesností a spolehlivě zvládal vyhýbání se rizikům v hustém provozu na slovenských dálnicích.
Společně se čtyřmi zástupci médií tým absolvoval legendární trasu Transfăgără?an – silnici, kterou světově proslulé médium Top Gear označilo za „nejkrásnější na světě“. Klikatící se mezi horami a řekami, s téměř dvěma třetinami trasy bez mobilního signálu, nabídla tato cesta nespočet výzev: ostré zatáčky, bahno, štěrk, brodění vodou, setkání s divokou zvěří i prudké změny počasí s deštěm a mlhou. CSH všechny tyto zkoušky zvládl s lehkostí, získal vysoké uznání médií a učinil z této části cesty jeden z nejpamátnějších momentů celé expedice.
Více než technologie: platforma zaměřená na uživatele
Architektura CSH není jen souborem technologií, ale skutečnou platformou přizpůsobenou potřebám uživatelů. Ať už šlo o napájení během kempování v Rumunsku, řešení obav o bezpečnost baterie při silných deštích v Maďarsku, nebo hledání rovnováhy mezi komfortem a spotřebou energie při dlouhých mezistátních cestách – platforma vždy nabídla konkrétní řešení reagující na klíčové potřeby evropských řidičů. Tento pozitivní zážitek, který často předčil očekávání, je výsledkem nejen dlouholetých technologických zkušeností společnosti Chery, ale také její hluboké znalosti evropského trhu a preferencí zákazníků.
Zakotvení v Evropě: hluboká lokalizace jako cesta k úspěchu
Evropa je nejnáročnějším testovacím prostředím pro globální automobilový trh a hraje klíčovou roli v dlouhodobé strategii společnosti Chery. Díky ponoření se přímo do srdce trhu, provádění náročných reálných testů a zapojení evropských zákazníků, médií i dealerů Chery ukazuje nejen významné investice, ale i svůj pevný závazek k tomuto regionu. Tento přístup dokládá jak dlouhodobou vizi, tak i hluboký respekt k evropským spotřebitelům.
Jak zdůraznil Jeff, generální ředitel pro region EU, Chery urychluje budování lokalizovaného systému, který zahrnuje výzkum a vývoj, prodej i servis. Spolupráce s místními dodavateli, zakládání výzkumných center a aktivní přizpůsobování se evropským preferencím i regulačním normám zajišťují, že globální modely, jako je CSH, nesou autentickou „evropskou DNA“ a mohou se bez problémů začlenit od samotného produktu až po značku.
Nový začátek: z evropského testu k plné integraci
Zakončení evropského vytrvalostního testu CSH není koncem, ale naopak novým začátkem pro značku Chery. Díky „tvrdé produktové síle“, která je vstupenkou na evropský i globální trh, je Chery připravena bourat bariéry, měnit vnímání čínských automobilových značek a učinit zásadní krok od vstupu na trh k plné integraci. Opírá se přitom o špičkovou kvalitu svých produktů, hluboce lokalizované strategie a dlouhodobou vizi.
Zdroj: Astana Motors Czech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT