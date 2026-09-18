CHERY vyráží za řidiči s podzimní roadshow

Vyberte si své TIGGO a vyrazte na jízdu
K dispozici budou TIGGO 4 HEV a TIGGO 7 HEV s hybridním pohonem bez potřeby externího nabíjení a plug-in hybridy TIGGO 8 PHEV a TIGGO 9 PHEV. Roadshow nabídne příležitost poznat rozdíly mezi jednotlivými modely a zjistit, který nejlépe vyhovuje potřebám každodenního života.
Na testovací jízdu je vyhrazeno přibližně 30 minut. Návštěvníci si vůz vyzkoušejí na trase v okolí místa konání za doprovodu člena týmu CHERY. Přímo na místě budou také lokální autorizovaní dealeři, kteří zodpoví důležité otázky k technologiím, výbavě a dokážou poskytnout cenovou nabídku.
Od Štěrbohol po Karlovy Vary
Roadshow odstartuje 24. září v pražských Štěrboholech a nabídne celkem 24 zastávek napříč Českem. Zavítá mimo jiné do Českých Budějovic, Brna, Ostravy, Opavy, Zlína, Jihlavy, Liberce, Hradce Králové, Kladna a Příbrami.
Program se na jednotlivých místech uskuteční vždy od 10:00 do 18:00. Zázemí poskytne prezentační truck s posezením a drobným občerstvením. Za absolvovanou testovací jízdu získají návštěvníci také malý dárek.
Přehled zastávek a rezervace testovacích jízd jsou dostupné na cherymotor.cz/roadshow. Kapacita jízd je omezená, proto doporučujeme vybrat si model a termín předem. Rezervace je nezávazná.
O CHERY
CHERY staví na konceptu For Family – vozech pro každodenní život rodin. Její SUV spojují prostorný interiér, moderní technologie a bohatou výbavu za atraktivní cenu. Důraz na bezpečnost dokládají také modely TIGGO 7 a TIGGO 8, které v říjnu 2025 získaly pětihvězdičkové hodnocení Euro NCAP.
Díky technologickému zázemí a globální infrastruktuře budované od založení skupiny v roce 1997 se CHERY stala jedním z nejúspěšnějších čínských automobilových výrobců na světových trzích a již 23 let po sobě zaujímá první místo mezi čínskými značkami osobních automobilů podle objemu exportu. K březnu 2026 měla značka více než 4,5 milionu uživatelů po celém světě, působila ve více než 120 zemích a regionech a disponovala osmi globálními centry výzkumu a vývoje, 36 výrobními závody, více než 2 000 prodejci a přes 1 800 servisními středisky. V České republice značku zastupuje společnost Astana Motors Czech se sítí 18 prodejních a servisních míst.
Zdroj: Astana Motors Czech, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59234.