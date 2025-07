Chery zrychluje expanzi v Evropě: první zásilka tří úspěšných modelů míří do ČR

Trh s vozidly s alternativními pohony v České republice zažívá v posledních letech výrazný růst. Jen od ledna do dubna letošního roku vzrostla výroba elektromobilů v Česku meziročně o 133 %, přičemž elektromobily a plug-in hybridy tvoří téměř 19 % celkové automobilové produkce. Modely TIGGO 7 a TIGGO 8, které právě míří na český trh, patří mezi nejúspěšnější z celé řady a každý z nich dosáhl milionových prodejů. Nabízeny budou jak s plug-in hybridním (PHEV), tak i klasickým spalovacím (ICE) pohonem, aby co nejlépe odpovídaly různorodým preferencím českých zákazníků. Všechna vozidla navíc splňují evropskou homologaci EU WVTA, což zajišťuje hladkou registraci i plnou shodu s normami EU.

Modelová řada TIGGO 7, která se tři roky po sobě stala nejúspěšnějším exportním SUV z Číny, si získala důvěru zákazníků ve více než 60 zemích a regionech. Českým řidičům bude k dispozici i verze s pohonem všech kol, ideální pro objevování malebné české krajiny. Nabídku doplňuje všestranný model TIGGO 8, rovněž s milionovým prodejním úspěchem, který nabízí prostorné uspořádání sedadel 5+2 – ideální jak pro rodinné výlety, tak i pro víkendové dobrodružství s přáteli. Díky široké nabídce pohonů si každý zákazník najde své ideální řešení.

Hybridní verze modelů TIGGO 7 a TIGGO 8 vycházejí z průlomové platformy Chery Super Hybrid (CSH) – vrcholu tří desetiletí nezávislého výzkumu a vývoje značky Chery. Tento pokročilý systém kombinuje pátou generaci hybridního motoru, výkonné baterie, bezestupňovou elektrickou převodovku DHT a inovativní bezpečnostní systém „Guardian“. Výsledkem je úspornější provoz, prodloužený dojezd a spolehlivý výkon za všech jízdních podmínek.

Modely TIGGO 7 a TIGGO 8 budou oficiálně uvedeny na český trh v průběhu září 2025. Společnost Chery se na tento významný krok připravuje otevřením svého prvního vlajkového showroomu v Praze, který bude sloužit jako zážitkové centrum značky a školicí zázemí pro partnery. V souladu s globální filozofií „In somewhere, For somewhere" buduje značka Chery rychle lokalizovanou prodejní síť.

Příchod těchto modelů přinese nový impuls pro český i evropský automobilový trh a nabídne zákazníkům moderní, bezpečné a uživatelsky přívětivé vozy, které zpříjemní každodenní mobilitu a posunou zážitek z jízdy na vyšší úroveň.

