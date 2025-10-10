China Power na veletrhu Busworld Europe: HIGER představuje v Belgii nové elektrické autobusy řady V

Na akci zdůraznil Leo Zheng, výkonný viceprezident společnosti HIGER, základní hodnoty a vynikající vlastnosti nové řady V společnosti HIGER. Inteligentní kabina přináší provozovatelům hmatatelné výhody. Inovativní konstrukce vozidla poskytuje větší pohodlí jak řidičům, tak cestujícím. S podporou komplexního poprodejního servisu a provozní sítě společnosti HIGER v celé Evropě předvádí nová řada V tři klíčové principy: hodnotu (value), vektor (vector) a vizi (vision).
Nová řada V byla vyvíjena tři roky, během nichž naši techničtí odborníci dlouhodobě pobývali na předních trzích, aby provedli důkladný výzkum. Díky pokrokovému vývoji a kompletnímu procesu integrované realizace projektu (IPD) tato řada hladce slučuje inovativní 3D modulární design, inteligentní technologii řízení domény a pokročilou výrobu. Nová řada V pokrývá celou škálu od 8 do 14 metrů a je kompatibilní se všemi typy pohonu, díky čemuž nabízí výjimečnou přizpůsobivost pro širokou škálu scénářů. Je vhodná pro různé provozní potřeby, jako jsou autobusy pro přepravu osob, turistické autobusy, zájezdové autobusy, školní autobusy, meziměstské autobusy a městské autobusy.
Na čtyřech po sobě jdoucích výstavách Busworld byla společnost HIGER hlasitým zastáncem přechodu autobusů do éry elektrifikace. Od uvedení městského autobusu se superkondenzátory v roce 2017, přes sérii elektrických autobusů Azure v roce 2019, špičkový elektrický autobus FENCER f1 v roce 2023 až po debut elektrické nové řady V roce 2025 společnost HIGER důsledně předvádí přední schopnosti Číny v oblasti výzkumu, vývoje a výroby. Tyto milníky nejen zdůrazňují sílu Číny v tomto odvětví, ale také podtrhují její důležitou roli v oblasti inovací a špičkovou úroveň autobusů na novou energii na světové scéně.
Vývoj autobusů daleko překročí samotná vozidla a bude zahrnovat průlomové objevy v oblasti výzkumu a vývoje systémů, spolupráci v rámci ekosystému a stanovení průmyslových standardů. S elektrickou řadou New V čele stojí společnost HIGER v popředí přetváření globálního trhu s autobusy, pohání pokrok čínské inteligentní výroby a přináší inovativní čínské autobusy do celého světa.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2792286/HIGER_unveils_electric_New_V_coaches_in_Belgium.jpg
KONTAKT: Lili Zheng, zhengll1@higer.com