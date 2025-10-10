China Power na veletrhu Busworld Europe: HIGER představuje v Belgii nové elektrické autobusy řady V

Autor:
  15:00
Brusel 10. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 4. října 2025 v 9:30 dopoledne se v belgickém Bruselu konal s velkou slávou veletrh Busworld Europe. Jako elitní čínský výrobce autobusů představila společnost HIGER tři elektrické modely řady New V pro evropský trh. Tato akce přilákala zákazníky, významná média a odborníky z oboru z více než 20 zemí celého světa. Tyto inovace, zaměřené na elektrifikaci, inteligentní kokpit a prémiovou kvalitu, zdůrazňují transformaci inteligentní výroby v Číně.

Na akci zdůraznil Leo Zheng, výkonný viceprezident společnosti HIGER, základní hodnoty a vynikající vlastnosti nové řady V společnosti HIGER. Inteligentní kabina přináší provozovatelům hmatatelné výhody. Inovativní konstrukce vozidla poskytuje větší pohodlí jak řidičům, tak cestujícím. S podporou komplexního poprodejního servisu a provozní sítě společnosti HIGER v celé Evropě předvádí nová řada V tři klíčové principy: hodnotu (value), vektor (vector) a vizi (vision).

Nová řada V byla vyvíjena tři roky, během nichž naši techničtí odborníci dlouhodobě pobývali na předních trzích, aby provedli důkladný výzkum. Díky pokrokovému vývoji a kompletnímu procesu integrované realizace projektu (IPD) tato řada hladce slučuje inovativní 3D modulární design, inteligentní technologii řízení domény a pokročilou výrobu. Nová řada V pokrývá celou škálu od 8 do 14 metrů a je kompatibilní se všemi typy pohonu, díky čemuž nabízí výjimečnou přizpůsobivost pro širokou škálu scénářů. Je vhodná pro různé provozní potřeby, jako jsou autobusy pro přepravu osob, turistické autobusy, zájezdové autobusy, školní autobusy, meziměstské autobusy a městské autobusy.

Na čtyřech po sobě jdoucích výstavách Busworld byla společnost HIGER hlasitým zastáncem přechodu autobusů do éry elektrifikace. Od uvedení městského autobusu se superkondenzátory v roce 2017, přes sérii elektrických autobusů Azure v roce 2019, špičkový elektrický autobus FENCER f1 v roce 2023 až po debut elektrické nové řady V roce 2025 společnost HIGER důsledně předvádí přední schopnosti Číny v oblasti výzkumu, vývoje a výroby. Tyto milníky nejen zdůrazňují sílu Číny v tomto odvětví, ale také podtrhují její důležitou roli v oblasti inovací a špičkovou úroveň autobusů na novou energii na světové scéně.

Vývoj autobusů daleko překročí samotná vozidla a bude zahrnovat průlomové objevy v oblasti výzkumu a vývoje systémů, spolupráci v rámci ekosystému a stanovení průmyslových standardů. S elektrickou řadou New V čele stojí společnost HIGER v popředí přetváření globálního trhu s autobusy, pohání pokrok čínské inteligentní výroby a přináší inovativní čínské autobusy do celého světa.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2792286/HIGER_unveils_electric_New_V_coaches_in_Belgium.jpg 

KONTAKT: Lili Zheng, zhengll1@higer.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Nádory plic i nemoci srdce. Lidé v kraji podceňují prevenci, nemocných přibývá

Takřka polovina dospělých obyvatel Karlovarského kraje nechodí pravidelně k preventivním prohlídkám. Důsledkem jsou pozdní záchyty velkého množství vážných onemocnění. S výsledky průzkumu seznámil...

10. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Ekologické spolky mají další připomínky k dálnici D49, rozhodne ministerstvo

Když před časem po žalobě ekologických spolků a rozhodnutí soudu silničáři přišli o povolení na sjezd z dálnice D49 ve Fryštáku, znamenalo to další odklad zprovoznění celého dálničního úseku z...

10. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Opilec přišel o řidičák. Za tři hodiny vezl dítě a nadýchal téměř dvojnásobek

S naprostou lhostejností vůči pravidlům, ale o to větším smyslem pro hazard se setkali policisté na Hlučínsku. Řidiči, který nadýchal takřka dvě promile, zadrželi řidičský průkaz a zakázali další...

10. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Socha koně v Pardubicích získala pevné základy a zůstane natrvalo

Ocelová socha koně v podzámeckém parku v Pardubicích v týdnu dostala stálé základy. Nové ukotvení má díky tomu, že ji město koupilo a zůstane tam natrvalo. ČTK...

10. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvůr Králové má tři nabídky na autobusové nádraží, jsou od 109 do 128 milionů Kč

Patnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dostal tři nabídky do soutěže na rekonstrukci autobusového nádraží. Jsou v cenovém rozpětí zhruba od 109...

10. října 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Otevírací doba 28. října 2025. Budou mít obchody v úterý otevřeno?

V pondělí 28. října si Česko připomene Den vzniku samostatného Československa. Podle zákona jde o státní svátek, kdy musejí mít velké obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Kde a kdy v...

10. října 2025  15:46

Játra ze Slovenska vezl do IKEM policejní vrtulník, orgán hned transplantovali

Každá sekunda hraje roli při převozu životně důležitých orgánů, na něž čekají vážně nemocní pacienti. S jedním takovým rychlým transportem pomohli ve čtvrtek při mezinárodní česko-slovenské...

10. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Zoo vypustila zubry do výběhu v Dolních Počernicích, pomohou obnově lesostepi

Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. Pomohou obnově lesostepi i záchraně druhu, který byl kdysi na pokraji vyhynutí. Tři samice v sobotu doplní tříletý chovný samec...

10. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Ornitologové zaznamenali netradiční hnízdění vlaštovek v ptačí budce

Ornitologové zaznamenali netradiční hnízdění vlaštovek v ptačí budce. Jedinečný případ se stal v obci u Zlína, sdělil dnes ČTK ornitolog Jiří Šafránek. ...

10. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Delší, ale levnější. Kraj nabízí novou trasu bez tunelu pro obchvat Krumlova

Ministerstvo dopravy zřejmě nezačne stavět obchvat Českého Krumlova s tunelem, jehož odhadované náklady činí 3,1 miliardy korun. Projekt je totiž nevýhodný, což ukazuje jeho analýza. Podle ní je cena...

10. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Spolek zahájil opravu poutní kaple v lesích u Přimdy na Tachovsku poblíž hranic

Spolek nadšenců Zvon ukončil první etapu oprav poutní kaple Panny Marie Pomocné v lesích u Přimdy na Tachovsku. Za 1,2 milionu Kč odklidili suť, přes níž...

10. října 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Mladík podezřelý z loupeže měl komplice, policie ukázala dramatické zadržení

Šestnáctiletý mladík, po němž policie ve středu intenzivně pátrala na Děčínsku poté, co se se zbraní v ruce dopustil loupeže, měl ještě o rok mladšího komplice. Policisté zveřejnili záznam ze...

10. října 2025  11:42,  aktualizováno  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.