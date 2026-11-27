V rámci konference Innovate Asia udělily organizace TM Forum a CAICT ocenění za první komerční hodnocení autonomie sítě v doméně jádrové sítě na světě, které proběhlo v reálném provozu. Společnost China Unicom jako průkopnický operátor úspěšně dokončila komplexní hodnocení celého procesu a vytvořila tak referenční příklad pro operátory po celém světě.
Nový standard testování v reálném provozu mění hodnocení autonomních sítí
Vzhledem k tomu, že se autonomní sítě vyvíjejí směrem k vyšším úrovním autonomie, je ověřování jejich výkonu v reálných prostředích stále důležitější. TM Forum převzalo vedoucí roli v rozvoji metodiky a standardů pro hodnocení autonomních sítí a společně s organizací CAICT vyvinulo a oficiálně zveřejnilo první sadu specifikací pro testování v živých sítích v oblasti řízení poruch v jádrové síti. Tyto specifikace stanovují jednotný rámec pro ověřování autonomních schopností s využitím reálných dat z produkčních sítí. Analýzou provozních dat, jako jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a provozní protokoly, poskytuje hodnocení v reálném síťovém prostředí pozorovatelné, reprodukovatelné a sledovatelné důkazy. Doplňuje vlastní hodnocení úrovní autonomních sítí pomocí standardizovaných nástrojů TM Forum tím, že vytváří podpůrné důkazy z reálných síťových prostředí. TM Forum uznává hodnotu tohoto přístupu a považuje jej za důležitý směr pro další urychlení zavádění autonomních schopností na vyšší úrovni. Toto vydání představuje první milník ve strategické spolupráci mezi TM Forum a CAICT v oblasti autonomních sítí.
China Unicom ověřila autonomii jádrové sítě na základě hodnocení v reálném síťovém provozu
Jako první operátor na světě, který se zúčastnil komerčního hodnocení úrovně AN v jádrové síti v reálném síťovém provozu, dosáhla společnost China Unicom skóre 3,8. Hodnocení se zaměřilo na správu poruch v jádrové síti a bylo provedeno na platformě síťového provozu společnosti China Unicom. S využitím svého centra pro správu poruch a inteligentních provozních funkcí společnosti Huawei zavedla China Unicom automatizované funkce v oblastech rozpoznání, analýzy, rozhodování a provedení. Na základě skutečných dat z produkční sítě hodnotící tým sledoval a analyzoval měsíční počet úspěšných diagnostik 5GC v poměru k celkovému počtu diagnostik, čímž ověřil úspěšnost diagnostiky na úrovni 98,3 %. To dokládá, jak hodnocení v reálném síťovém provozu převádí provozní výkonnost na měřitelné důkazy a potvrzuje účinnost autonomních funkcí v reálných sítích. Hodnocení rovněž poskytuje cenné zkušenosti z oboru pro uplatňování reprodukovatelných, datově řízených testovacích metod v autonomních sítích. Důkazy z testů a výsledky sebehodnocení byly následně ověřeny službou Hodnocení a ověřování úrovní autonomní sítě organizace TM Forum.
V budoucnu budou TM Forum a partneři z odvětví rozvíjet a podporovat testování živých sítí za účelem hodnocení úrovní autonomních sítí (AN) pro scénáře s vysokou přidanou hodnotou, zdokonalovat testovací standardy napříč síťovými doménami a případy použití a pomáhat tak urychlit rozvoj autonomních sítí vyšší úrovně a inteligentní transformaci.
Kontakt: HUAN LI, laura.lihuan@huawei-partners.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60292.