CHiQ na veletrhu IFA 2026: od globální expanze k hlubšímu zapojení na místních trzích

Aby CHiQ uspokojila rozmanité potřeby domácností, začleňuje umělou inteligenci do stále většího počtu každodenních scénářů. Její řada televizorů RGB MiniLED s umělou inteligencí obsahuje integrovanou sportovní platformu s využitím umělé inteligence, která proměňuje televizor z tradiční obrazovky na interaktivní centrum pro domácí fitness a společné aktivity. Klimatizace je vybavena radarem detekující přítomnost lidí pomocí umělé inteligence, který zjišťuje polohu a zvyky uživatelů a dynamicky přizpůsobuje proudění vzduchu. Chladnička a systém péče o prádlo s umělou inteligencí rovněž využívají inteligentní snímání a monitorování, aby pomohly uživatelům zaujmout proaktivnější přístup ke správě čerstvosti potravin a čistoty oděvů.
V den zahájení veletrhu IFA představila společnost Grundig, strategický partner značky CHiQ a prémiová evropská značka domácích spotřebičů, novou produktovou řadu zahrnující televizory, chladničky, pračky se sušičkou a klimatizace. Tato prezentace představuje další rozšíření strategie rozvoje značky a produktové strategie společnosti Grundig a naznačuje nový směr, kterým se Grundig bude ubírat na evropských i globálních trzích.
V posledních letech se CHiQ zaměřuje na zjednodušení každodenních domácích prací prostřednictvím chytrých inovací. Značka představila virtuální pandu velkou jako interaktivního asistenta s umělou inteligencí, který dodává jejím chytrým televizorům a dalším spotřebičům s umělou inteligencí vřelost a osobnost a zároveň přirozeně začleňuje charakteristické prvky čínské kultury do uživatelské praxe.
Lyžování se rovněž stalo dalším mostem spojujícím značku CHiQ s evropským životním stylem. Ve stejném období značka posílila svou přítomnost v Evropě jako oficiální datový partner Světového poháru FIS ve skocích na lyžích. Tyto snahy prohloubily vazby značky CHiQ se spotřebiteli v Evropě i po celém světě. Zároveň značka začleňuje do svých produktů rychlost lyžování a nedotčený charakter zimních sportů, čímž přibližuje technologii životnímu stylu uživatelů.
Za těmito iniciativami se skrývá širší posun: CHiQ posiluje své snahy o lokalizaci. Od zážitků s produkty a sdělení značky až po sport, kulturu a další aspekty místního života – společnost při rozšiřování své přítomnosti v Evropě vytváří rozmanitější styčné body. CHiQ se neomezuje pouze na vstup na zahraniční trhy, ale stává se jejich součástí, čímž svou globální expanzi lépe přizpůsobuje místním trhům, na nichž působí.
O společnosti CHiQ
CHiQ, jeden z předních světových výrobců spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, přepisuje standardy v oboru díky inovativním produktům, inteligentním technologiím a stále většímu důrazu na společenskou odpovědnost firem. Její vliv na globálních trzích, zejména v Evropě, neustále roste.
Zdroj: CHiQ