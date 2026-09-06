CHiQ získalo Cenu za objevování nových zážitků z inteligentního bydlení prostřednictvím AI

Cena, kterou společně udělují společnosti IDG a IFA, patří mezi ocenění za technologické inovace, která jsou během veletrhu IFA pozorně sledována globálním odvětvím spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Toto ocenění uznává významné pokroky v nejmodernějších technologiích umělé inteligence v celém odvětví, přičemž se zaměřuje na praktické inovace a aplikace, které přispívají k rozvoji odvětví.
„Získání Ceny pro značku v oblasti ekosystému inteligentní domácnosti je uznáním neustálého zkoumání inteligentních domácností využívajících umělou inteligenci ze strany společnosti CHiQ," uvedl Vinson Fan, zástupce generálního ředitele Changhong International Brand Business Center. „Hodnota umělé inteligence by se měla odrážet nejen v chytrých funkcích jednotlivých produktů, ale také v porozumění potřebám uživatelů a v umožnění přirozené spolupráce různých zařízení a scénářů. CHiQ bude i nadále prohlubovat integraci umělé inteligence do každodenního domácího života, díky čemuž bude technologie chytrých domácností lépe reagovat na potřeby uživatelů a přinese spotřebitelům na celém světě pohodlnější, intuitivnější a personalizovanější zážitky."
Na letošním veletrhu IFA představila společnost CHiQ řadu špičkových produktů pro chytrou domácnost využívajících umělou inteligenci v klíčových kategoriích, včetně televizorů, chladniček, praček a klimatizací. Televizor RGB MiniLED AI je vybaven platformou pro sportovní umělou inteligenci, která rozšiřuje možnosti cvičení doma, zatímco chladnička s umělou inteligencí využívá technologii přesného řízení založenou na umělé inteligenci ke zlepšení uchovávání potravin. Pračky a klimatizace využívají inteligentní senzory k další optimalizaci péče o prádlo a regulace vnitřního klimatu.
Kromě svých produktů společnost CHiQ nadále zkoumá průniky mezi technologií, kulturou a životním stylem. Značka začlenila do svých interakcí s umělou inteligencí prvky inspirované pandami, aby oslovila uživatele přístupnějším způsobem. Prostřednictvím sportovních partnerství, jako je Světový pohár FIS ve skocích na lyžích, propojuje CHiQ svou značku také se sporty a životním stylem, které jsou evropským spotřebitelům blízké, čímž dále posiluje svou lokalizovanou přítomnost na trhu.
V posledních letech společnost CHiQ nadále rozvíjí vývoj a využití technologií umělé inteligence (AI) a rozšiřuje své schopnosti v oblasti AI z jednotlivých produktů na širší škálu domácích spotřebičů a každodenních situací, přičemž soustavně posiluje své schopnosti v oblasti technologických a produktových inovací. Na základě tohoto ocenění bude CHiQ dále rozšiřovat roli umělé inteligence v každodenním domácím životě. Pomocí otevřenějšího ekosystému a neustálého technologického vývoje si značka klade za cíl posílit svou globální přítomnost a přinášet spotřebitelům na celém světě personalizovanější zážitky z inteligentního bydlení.
Zdroj: CHiQ