CHiQ získalo Cenu za objevování nových zážitků z inteligentního bydlení prostřednictvím AI

Autor:
  9:02
Sledovat Metro na Googlu

Berlín (Německo) 6. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Globální značka v oblasti inteligentních domácností CHiQ obdržela na veletrhu IFA 2026 Cenu pro značku v oblasti ekosystému inteligentní domácnosti jako uznání za své neustálé inovace u technologií umělé inteligence a ekosystémů inteligentních domácností. Tato cena dále podtrhuje průkopnickou práci společnosti CHiQ u inteligentních domácností poháněných umělou inteligencí a její neustálé úsilí o zlepšování uživatelského zážitku prostřednictvím technologických průlomů.

Cena, kterou společně udělují společnosti IDG a IFA, patří mezi ocenění za technologické inovace, která jsou během veletrhu IFA pozorně sledována globálním odvětvím spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Toto ocenění uznává významné pokroky v nejmodernějších technologiích umělé inteligence v celém odvětví, přičemž se zaměřuje na praktické inovace a aplikace, které přispívají k rozvoji odvětví.

„Získání Ceny pro značku v oblasti ekosystému inteligentní domácnosti je uznáním neustálého zkoumání inteligentních domácností využívajících umělou inteligenci ze strany společnosti CHiQ," uvedl Vinson Fan, zástupce generálního ředitele Changhong International Brand Business Center. „Hodnota umělé inteligence by se měla odrážet nejen v chytrých funkcích jednotlivých produktů, ale také v porozumění potřebám uživatelů a v umožnění přirozené spolupráce různých zařízení a scénářů. CHiQ bude i nadále prohlubovat integraci umělé inteligence do každodenního domácího života, díky čemuž bude technologie chytrých domácností lépe reagovat na potřeby uživatelů a přinese spotřebitelům na celém světě pohodlnější, intuitivnější a personalizovanější zážitky."

Na letošním veletrhu IFA představila společnost CHiQ řadu špičkových produktů pro chytrou domácnost využívajících umělou inteligenci v klíčových kategoriích, včetně televizorů, chladniček, praček a klimatizací. Televizor RGB MiniLED AI je vybaven platformou pro sportovní umělou inteligenci, která rozšiřuje možnosti cvičení doma, zatímco chladnička s umělou inteligencí využívá technologii přesného řízení založenou na umělé inteligenci ke zlepšení uchovávání potravin. Pračky a klimatizace využívají inteligentní senzory k další optimalizaci péče o prádlo a regulace vnitřního klimatu.

Kromě svých produktů společnost CHiQ nadále zkoumá průniky mezi technologií, kulturou a životním stylem. Značka začlenila do svých interakcí s umělou inteligencí prvky inspirované pandami, aby oslovila uživatele přístupnějším způsobem. Prostřednictvím sportovních partnerství, jako je Světový pohár FIS ve skocích na lyžích, propojuje CHiQ svou značku také se sporty a životním stylem, které jsou evropským spotřebitelům blízké, čímž dále posiluje svou lokalizovanou přítomnost na trhu.

V posledních letech společnost CHiQ nadále rozvíjí vývoj a využití technologií umělé inteligence (AI) a rozšiřuje své schopnosti v oblasti AI z jednotlivých produktů na širší škálu domácích spotřebičů a každodenních situací, přičemž soustavně posiluje své schopnosti v oblasti technologických a produktových inovací. Na základě tohoto ocenění bude CHiQ dále rozšiřovat roli umělé inteligence v každodenním domácím životě. Pomocí otevřenějšího ekosystému a neustálého technologického vývoje si značka klade za cíl posílit svou globální přítomnost a přinášet spotřebitelům na celém světě personalizovanější zážitky z inteligentního bydlení.

Zdroj: CHiQ

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Na Svatém Kopečku poběží stovky běžců pro hospic, přispějí na jeho provoz

ilustrační snímek

Několik set běžců se zapojí příští sobotu do benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Podpoří jej nejen symbolicky, ale i finančně, výtěžek z této akce...

6. září 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3

ilustrační snímek

Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem...

6. září 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Olomouci se chystá třídenní festival Letní náplavka, přinese koncerty i plavby

ilustrační snímek

Hudbu, gastronomii, sportovní aktivity i program na řece Moravě nabídne v polovině září olomoucká náplavka. Třídenní festival nese název Letní náplavka,...

6. září 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Záhada „lunárního modulu“ Sparty Krč: Koule na hřišti stojí nejspíš už od 60. let

Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1966, už s lunárním modulem....

Ikonický ukazatel času a skóre na hřišti fotbalového oddílu Sparta Krč je částečně viditelný i z Jižní spojky. Nedávno jsme místo navštívili a zjistili řadu zajímavých skutečností. Teď jsme se...

6. září 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj chystá rekonstrukci budovy zemědělské akademie v Humpolci za 220 mil. Kč

ilustrační snímek

Kraj připravuje rekonstrukci školní budovy a domova mládeže České zemědělské akademie v Humpolci. Předpokládané náklady jsou 220 milionů korun. Kraj nyní hledá...

6. září 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3

ilustrační snímek

Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem...

6. září 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Čím větší show, tím lépe, míní jezdec reiningu. Souhru s koněm ukázal až v Las Vegas

Vladimír Čejka z Kobylí na Břeclavsku nedávno závodil v jezdeckém sportu zvaném...

Na první pohled může takzvaný reining připomínat jen westernovou show. Ve skutečnosti jde o sport, ve kterém rozhodují milimetry, a to nejen přesnost a dokonalá souhra se zvířetem, ale také každý...

6. září 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Vinaři zahájili první letošní sběr révy. Kvůli suchu bude menší výnos

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích

Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než loni. Kvůli suchu bude menší výnos. S vinobraním začali dva týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí...

6. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ochranáři začali v Brně-Židenicích likvidovat pajasan, jde o stovky stromů

ilustrační snímek

Ochránci přírody začali v Brně-Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý, jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci....

6. září 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou, koncerty i v sauně

ilustrační snímek

Festival Jazz Goes to Town/Jazz jde městem s podtitulem Podivuhodný výlet představí 12 hudebních projektů na šesti místech Hradce Králové. Letošní ročník se...

6. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Řidič na Novojičínsku přejel opilého chodce a ujel. Pátrá po něm policie

ilustrační snímek

Policisté pátrají po řidiči, který v pátek v noci přejel na Novojičínsku podnapilého chodce. Od nehody ale ujel. Sedmačtyřicetiletý chodec byl letecky transportován na urgentní příjem Fakultní...

6. září 2026  10:42

Opilci v centru obtěžují a pokřikují na lidi. Strážníci mají jen omezené možnosti

Opilci a bezdomovci v centru Prahy (srpen 2026)

„Hej, slečno! “ křičí polonahý muž směrem k ženě, která prochází těsně okolo něj. V dolní části pražského Václavského náměstí postává skupinka lidí. Hlasitě na sebe pokřikují, některé jejich poznámky...

6. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.