Chirurgové se sešli na sympoziu ve Vídni, aby se seznámili s hemostatickou a těsnicí náplastí HEMOPATCH od společnosti Baxter

Už více než deset let je hemostatická a těsnící náplast Hemopatch spolehlivým prostředkem k zastavení krvácení a utěsnění při operacích po celém světě – poskytuje neocenitelnou pomoc a přesnost i v náročných situacích a zároveň se vyvíjí spolu s moderní medicínou.
Nový milník: hemostatická a těsnicí náplast HEMOPATCH nyní v provedení pro skladování při pokojové teplotě
Na sympoziu ve Vídni představila společnost Baxter nový Hemopatch – kolagenní náplast určenou k zajištění hemostázy a utěsnění při otevřených i miniinvazivních chirurgických výkonech (MIS), kterou lze nyní uchovávat při pokojové teplotě.1 Tato událost představovala vyvrcholení desetileté spolupráce mezi odborníky a vývojáři. Hemostatická a těsnicí náplast Hemopatch je promyšlenějším řešením, které vzniklo přímo na základě zpětné vazby od těch, kdo ji denně používají. Během akce se odborní řečníci podělili o to, jak jejich poznatky a zkušenosti vedly k vývoji nové verze náplasti Hemopatch, a oslovili tak publikum složené z chirurgů nejrůznějších specializací.
Profesor Selman Uranüs, všeobecný chirurg a jeden z prvních uživatelů, který se zúčastnil sympozia, uvedl: „Poprvé jsem hemostatickou a těsnicí náplast Hemopatch použil při experimentálním testování. Od té doby ji využívám denně pro její jedinečné těsnicí vlastnosti, zejména při laparoskopických operacích. Skutečnosti, že odpadla potřeba chlazení a prodloužila se doba použitelnosti, představují zásadní vylepšení, které zajišťuje, že je k dispozici na operačním sále právě ve chvílích, kdy je to nejdůležitější."
Potvrzení důvěry a partnerství
Sympozium potvrdilo naše společné odhodlání k neustálým inovacím. Nová hemostatická a těsnicí náplast Hemopatch je navržena tak, aby byla přímo dostupná na operačním sále, což odráží naše úsilí posouvat chirurgickou péči vpřed pomocí praktických nástrojů. Jeho nové provedení je výsledkem úzké spolupráce s chirurgy a zajišťuje, že odpovídá skutečným klinickým potřebám.
Těšíme se, že vám v průběhu celosvětového uvedení na trh přineseme další novinky.
Více informací o hemostatické a těsnicí náplasti Hemopatch naleznete na webových stránkách: https://advancedsurgery.baxter.eu/hemopatch
Reference
1. Hemostatická a těsnicí náplast Hemopatch – návod k použití.
Výrobce:
Baxter Healthcare SA
Thurgauerstrasse 130 Glattbrugg,
CURYCH, 8152 Švýcarsko
Class of Device: III
CE0123
Tento obsah je určen výhradně zdravotnickým pracovníkům a neměl by být vykládán jako lékařské doporučení. V případě jakýchkoli zdravotních obtíží se prosím obraťte na kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.
Hemostatická a těsnicí náplast Hemopatch je schválena k použití pouze ve vybraných zemích. Pro přesné informace o dostupnosti a regulatorním statusu verze Hemopatche pro skladování při pokojové teplotě ve vaší zemi doporučujeme obrátit se na místního obchodního zástupce společnosti Baxter Healthcare.
Baxter a Hemopatch jsou ochranné známky společnosti Baxter International Inc. nebo jejích dceřiných společností.
GBU-AS21-250025 (v1.0) 08/2025
Indikace a důležité informace o rizicích při použití hemostatické a těsnicí náplasti HEMOPATCH
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747929/Baxter_International_At_Vienna_Symposium.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747930/Baxter_International_Hemopatch.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2687591/Baxter_International_Inc_Logo.jpg
KONTAKT: Peggy Dekker-Kühnen, (224) 948-5353, media@baxter.com