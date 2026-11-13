Chladničky LG: místo pro velký nákup, ovládání z mobilu a konec odmrazování

Velký sobotní nákup, krabičky s obědy na celý pracovní týden, za pár týdnů plechy vánočního cukroví. Lednice to všechno zvládá potichu, ve dne v noci a celé roky. LG nabízí kombinované chladničky pro různě velké domácnosti. Tři z nich představujeme podrobněji.
LG GBBSJ1CCSW
Je vysoká 186 cm a široká 59,7 cm. Uvnitř nabízí 220 litrů pro čerstvé potraviny a 113 litrů v mrazáku. Odmrazování může zůstat vzpomínkou, o námrazu se postará systém Total No Frost. Multi-AirFlow rozvádí chladný vzduch ke všem policím a DoorCooling+ rychle srovná teplotu i ve chvíli, kdy se u lednice vystřídá celá rodina.
Tuto chladničku zařadila spotřebitelská organizace dTest do testu kombinovaných chladniček, který zveřejnila v říjnovém vydání svého časopisu. Chladničky v něm prošly laboratorními zkouškami chladicího a mrazicího výkonu, tepelné stability a izolace. Testující hodnotili také obsluhu a spotřebu elektřiny. U modelu LG GBBSJ1CCSW ocenili mrazicí výkon, který čerstvé potraviny spolehlivě zamrazí, a tepelnou stabilitu: chladnička i mrazák drží teplotu, kterou si nastavíte.
Chladicí výkon měřil dTest ve dvou situacích, které zná každá domácnost: při běžném provozu, kdy se dveře otevírají a zavírají, a po uložení velkého týdenního nákupu. Odborníci u této chladničky ocenili chladicí výkon i doporučené nastavení teplot.
Pro velkou rodinu
Kdo vaří pro velkou rodinu nebo nakupuje jednou za týden, ocení LG GBBW322CPY. Do chladicí části se vejde 326 litrů, do mrazáku 139 litrů, dohromady 465 litrů. Je široká 69,7 cm a vysoká 203 cm. Má displej, zásuvku FRESHConverter, kterou lze přepnout na 0 °C, a funkci expresního mrazení, která se hodí po velkém nákupu. I ona si s námrazou poradí sama díky Total No Frost a chladný vzduch rozvádí Multi-AirFlow s DoorCooling+. V testu dTestu u ní odborníci ocenili hlavně tepelnou stabilitu a doporučené nastavení teplot.
Lednice v mobilu
Třetí chladnička z testu dTestu, LG GBBSJ2CCEP, se dá ovládat mobilem. Přes Wi-Fi se připojí k aplikaci LG ThinQ, takže ji můžete sledovat a nastavovat i z kanceláře. Před dovolenou ji přepnete do prázdninového režimu, a kdyby se vám něco nezdálo, funkce Smart Diagnosis pomůže rychle najít příčinu. Je vysoká 203 cm, chladicí část má 262 litrů a mrazák 113 litrů.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60056.