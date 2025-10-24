Chloumecká ulice v Mělníku se dočká rekonstrukce. Start oprav se mírně posouvá, termín dokončení ale platí!

Mělničtí řidiči si musí do diářů poznamenat nové datum. Původně plánovaný začátek rekonstrukce 15. října se musí posunout. Důvodem je aktuální nedostatek kapacit na straně zhotovitele, společnosti STRABAG.
Nově tak stavební stroje najedou do ulice v neděli 27. října.
Dobrá zpráva je, že i přes mírný časový posun začátku prací zhotovitel garantuje dodržení konečného termínu. Práce budou muset být intenzivnější, ale cíl je jasný: 30. listopad bude hotovo.
Harmonogram prací ve dvou etapách:
Celá akce je rozdělena do dvou fází, aby byl dopad na dopravu co nejmenší:
1. etapa (cca 27. – 30. října): Práce odstartují krátkodobou, ale nezbytnou uzavírkou. Uzavřeny budou křižovatky ulic Jasanová a Chloumecká. Důvodem je technicky náročné napojení kanalizace.
2. etapa (cca 1. – 30. listopadu): Ihned po dokončení první fáze naváže hlavní část rekonstrukce. Ta si vyžádá úplnou uzavírku Chloumecké ulice v dlouhém úseku od křižovatky s ulicí Dobrovského až po křižovatku se Zemědělskou. Právě zde dojde k pokládce zbrusu nového asfaltového povrchu.
Během obou etap povede objízdná trasa po silnici č. II/273a a přilehlých místních komunikacích.
Stejně jako u jiných oprav, i tato si vyžádá trochu trpělivosti a plánování při cestách po městě. Odměnou však bude hladký asfalt, bezpečnější a výrazně komfortnější průjezd velmi důležitou částí města. A to za dočasné omezení rozhodně stojí!
