Chour o ČOV: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

Autor:
  8:00
Máme rádi sport, a co je v něm víc než olympijská myšlenka, olympijské hry a olympijský výbor? Takže slovo dalo slovo, a smlouva byla na světě, říká ke generálnímu partnerství Czechoslovak Group s Českým olympijským týmem místopředseda představenstva a výkonný ředitel skupiny David Chour.

Globální průmyslová a technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) začátkem září oznámila, že se stává generálním partnerem Českého olympijského týmu pro nadcházející olympijské hry a řadu souvisejících aktivit. Jak vlastně vznikla ta myšlenka, že CSG spojí síly s Českým olympijským týmem? 

Partnerství s Českým olympijským týmem vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, rádi bychom ho protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě, netají se místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour.Dlouhodobě jsme hledali silnou sponzorskou aktivitu, a historicky Czechoslovak Group sponzorovala spíše menší projekty. A jak skupina roste a globálně působí, tak naše myšlenky směřovaly na něco stabilnějšího, dlouhodobého a něco, co je top v České republice. Máme rádi sport, náš majitel a management, a myslím, že sport zdobí vlastnosti, které jsou silné v CSG: houževnatost, vytrvalost, síla. Proto jsme primárně hledali aktivitu ve sportu. Jsme ambiciózní lidé, kteří chtějí mít úspěch. Vybudovali jsme globálního hráče na trhu obranného průmyslu, a toto úsilí zdobí i sportovce. 

Naše skupina působí v Itálii, kde má firmy Armi Perazzi a Fiocchi Munizioni, a ty jsou dlouhodobým partnerem olympioniků. Kdybyste přijel do Perazzi, viděl byste ohromné tabule s fotkami olympijských medailistů z jednotlivých her, což je emotivní a krásný zážitek. A když si prohlížíte ty krásné, ručně vyráběné sportovní a lovecké zbraně, a vidíte tu myšlenku a podporu a olympijské vítěze, chytí vás to za srdce. 

Vždycky říkám – co je víc ve sportu než olympijská myšlenka, olympijské hry a olympijský výbor. A s tím naše myšlenky zamířily k podpoře Českého olympijského týmu. Zároveň si myslíme, že tým kolem Jirky Kejvala (předseda ČOV, pozn. red.) odvádí fantastickou práci. To, jak se olympiáda a olympijská myšlenka zpopularizovaly skrze olympijské parky a další aktivity, se nám moc líbilo. Proto padla volba na podporu českého olympijského týmu. Byli jsme velmi rádi, že i on hledal partnera, který by rozšířil jeho portfolio sponzorů. Slovo dalo slovo, a smlouva byla na světě.  

Kolik času zabraly „námluvy“ a přípravy? 

Partnerství s Českým olympijským týmem vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, rádi bychom ho protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě, netají se místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour.Určitě několik měsíců. Šlo samozřejmě o profilování toho, do jakých projektů bychom šli. Od prezentace olympijského parku v televizi, v rádiích přes sledování historických výsledků, výstupů až po zhodnocení. To nějaký čas trvalo. My toto partnerství vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, tak bychom ho určitě rádi protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě. 

Co je obsahem generálního partnerství s Českým olympijským týmem?   

Základem je podpora olympijského týmu a prezentace nás jako generálního partnera. Co se nám moc líbilo, je Olympijský víceboj. To je program, kdy olympionici vyrážejí do stovek škol po celé republice a různým způsobem podněcují a motivují děti k soutěžení. Jsou na to ambasadoři z řad olympioniků a sportovců. Jsme rádi, že jsme se mohli k téhle aktivitě přihlásit – a že naše partnerství není jenom o tom top sponzorství. Tedy o tom, že budeme na televizních obrazovkách a v rádiových spotech, ale že se můžeme dostat k široké veřejnosti a do škol, k dětem. A i tam se prezentovat jako někdo, kdo podporuje olympijskou myšlenku a podporuje sportování veřejnosti. 

Jaký je časový harmonogram prací, co vás čeká v nejbližší době?  

Partnerství s Českým olympijským týmem vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, rádi bychom ho protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě, netají se místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour.Je to jasně dáno zimními olympijskými hrami, které se v únoru konají v Miláně. Máme před sebou nějaké čtyři měsíce, což je poměrně krátká doba. Musíme dát všechno dohromady. Ale jak už jsem říkal, na celé podobě partnerství a dílčích projektech už pracujeme několik měsíců, takže máme do detailů rozpracováno, jak bude vypadat třeba naše prezentace v Olympijském parku v Českých Budějovicích. I co se týče toho Olympijského víceboje. Všechno je v pokročilé fázi, a nepochybuji, že to stihneme. Olympijský víceboj je navíc aktivita, která přesahuje rámec jedněch her a bude se konat i v dalším roce. 

ČOV uvádí, že spolu s vámi vidí největší problém současnosti ve zdraví a fyzické kondici dětí. Předpokládám, že právě angažmá CSG ve zmiňovaném Olympijském víceboji tuto shodu potvrzuje a stává se docela velkou výzvou, je tomu tak?  

Bavili jsme se společně o statistikách, jak pohybová aktivita mládeže klesá, v době internetu a  sociálních sítí. Mám dvě dospívající dcery a můžu mluvit z vlastní praxe. Není jednoduché nabídnout dětem alternativu. Čím lépe se to povede, a my dokážeme mladé generace motivovat, aby odložily mobily a tablety a věnovaly se sportům a různým aktivitám, tím více naplníme nějaký účel a smysl našeho sponzorství. Toto úsilí o návrat popularity sportu daleko přesahuje naše partnerství s olympijským týmem. Není to jen o olympijském týmu a našem sponzorství. 

Jak dbáte o zdraví a fyzickou zdatnost zaměstnanců ve skupině CSG? 

Partnerství s Českým olympijským týmem vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, rádi bychom ho protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě, netají se místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour.Každý výrobní podnik sleduje fluktuaci nebo nemocnost, protože čím zdravější populace je, čím lidé víc chodí do práce, tím méně opouští zaměstnání, jsou méně nemocní, a vy jste efektivnější. Když to řeknu obecně, péče o sportovní blaho, sportovní a zdravotní kondice jsou naším cílem, protože s k nim vztahuje vnitřní prosperita našich společností. Firma, která má patnáctiprocentní fluktuaci nebo nemocnost, nemůže stabilně fungovat. 

Jako zaměstnavatel na úrovni jednotlivých společností ve skupině podporujeme různé aktivity. Od MultiSport karet, které našim lidem umožňují volné vstupy do různých sportovišť, přes pořádání různých sportovní her po obdobné akce, kterými se snažíme zaměstnance motivovat a přivést ke sportu. Jsou to spíše lokální aktivity na úrovni jednotlivých firem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Dvůr Králové tlačí opilce od marketů, Trutnov zakázal popíjení v centru

Podkrkonošská města přitvrzují proti pití alkoholu na veřejnosti. Trutnov nedávno rozšířil oblasti, kde se nesmí popíjet, v podstatě na celé centrum. V létě zpřísnil vyhlášku také Dvůr Králové nad...

15. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Případ zapálení luxusní vily u soudu. Podle obžaloby šlo o pojistný podvod

Krajský soud v Olomouci dnes projednává případ pojistného podvodu za desítky milionů korun. Podle obžaloby uzavřel David Crha pojistnou smlouvu na luxusní vilu ve výši 55 milionů. V roce 2023 podle...

15. září 2025  8:32,  aktualizováno  9:01

Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem

15. září 2025

Údržbáře soudí za zapálení bazénu při likvidaci sršního hnízda, hrozí mu osm let

Čtyřiapadesátiletý muž obviněný kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově stanul v pondělí před soudem. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení. Způsobená škoda činí 12...

15. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

15. září 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Chris Hadfield - velitel ISS - poprvé v ČR

15. září 2025  8:14

Chour o ČOV: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

15. září 2025

Lidé v Radouni se dočkají prodloužení vodovodu

Stavební práce by měly trvat tři měsíce, náklady jsou vyčísleny na 3,5 milionu korun.

15. září 2025  7:59

Prague.bio Conference 2025 přivede do Prahy světové biotechnologické špičky

15. září 2025  7:45

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 958 volných pozic

Ceny nástrojů od Atlassianu se od poloviny října zvýší až o deset procent. Firma přidává stovky nových funkcí a AI inovace

15. září 2025  7:30

Ve Ferdinandově soutěsce v národním parku se těží suché smrky

Národní park České Švýcarsko zahájil protipovodňovou těžbu ve Ferdinandově soutěsce poblíž Všemil.

15. září 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.