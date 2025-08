Chrudim se dočká lepšího napojení na Pardubice, stavba začne v půlce srpna

Řidiči dnes musí jet z centra Chrudimi buď starou trasou přes Medlešice, Mikulovice a Dražkovice, nebo zajížďkou na obchvat u Vestce. Nová křižovatka má tyto objížďky zkrátit a ulevit provozu nejen na příjezdu, ale i ve městě samotném.

Zdeněk Kolář (ANO), místostarosta, Chrudim: ‚‚Většina řidičů, kteří směřovali na Pardubice a následně na obchvat tak projížděli přes Medlešice jako takové.‘‘

U Medlešic má vyrůst plnohodnotná mimoúrovňová křižovatka. Ta dnes není kompletní – aktuálně je možné z hlavního tahu I/37 ve směru od Pardubic do Medlešic sjet, ale z Medlešic zpět se nijak nenapojíte. To se má změnit. Plán počítá i s rozšířením silnic v okolí a vybudováním připojovacích pruhů.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, ŘSD: ‚‚Zahájení stavby plánujeme v polovině srpna, dokončení potom přesně za rok . Termíny dopravních omezení v tuto dobu zhotovitel finišuje.‘‘

Práce vyjdou na více než 50 milionů korun.

Zdeněk Kolář (ANO), místostarosta, Chrudim: ‚‚Bonus do budoucna, který se v současné době řeší je, že by z té křižovatky měla být vedena obchvatová trasa Severozápadního obchvatu. Co máme zprávy z ŘSD, tak by se měla stavět nultá etapa, která je pro Chrudim velmi význačná v tom, že by mělo dojít k napojení průmyslové zóny na tento severní obchvat.‘‘

Obchvat by se v budoucnu měl napojit na křižovatku u Medlešic a měl by jít po severní straně města kolem Bylan aby se ulevilo vytížené Čáslavské ulici.

Zdroj: POLAR televize Ostrava