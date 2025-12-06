Chuť Znojma ve špičkové gastronomii a prémiových vínech

Chutnáme Znojmo, to je degustace jinak. Od ostatních vinařských akcí, které se ve Znojmě v průběhu celého roku těší velké oblibě návštěvníků, se výrazně liší. Předchozí dva ročníky dokázaly, že i o tuto formu degustace je velký zájem a že příznivci kvalitních vín ocení ochutnávku s komfortem a osobním přístupem vinařů.
Také letos si vinaři připravili prémiová vína znojemské vinařské podoblasti nejen s označením VOC Znojmo, která uspokojí i nejnáročnější degustátory včetně profesionálů. Ti se mohou těšit na setkání s kvalitními víny v nových, citlivě zrekonstruovaných prostorách centra Jízdárna v areálu Louckého kláštera.
„Vína a špičková gastronomie k sobě prostě patří,“ konstatuje František Koudela, předseda VOC Znojmo. „Obojí pak představujeme formou komornější akce, bez davů, které doprovázejí naše vinařské festivaly. Nabízíme také více prostoru pro setkání s vinaři a vzájemnou komunikaci nad sklenkou kvalitního vína.“
Počet prodaných vstupenek je proto omezen a v ceně vstupenky je zahrnuta neomezená degustace vín a občerstvení formou zážitkové gastronomie. Menu, jehož přípravy se ujme Marek Raditsch, šéfkuchař vyhlášené pražské restaurace Kampa Park, bude dokončováno přímo před hosty. A jaké gastronomické zážitky návštěvníky čekají? Chuťové pohárky navnadí třeba telecí tatarák s hříbkovou majonézou nebo cannelloni z červené řepy plněné kozím sýrem. Následovat budou teplé pokrmy, např. dušená vepřová líčka, pečený siven s dýňovými noky a špenátové knedlíčky s mandlemi a farmářským sýrem. Chybět nebude dezert v podobě ořechových taštiček se zmrzlinou ze sušených švestek či řezů se žloutkovým krémem s rakytníkem.
Chcete zažít degustaci jinak a vyhnout se při tom davům? Chcete zažít komfortní ochutnávku a popovídat si o vínech s jejich tvůrci? Rádi zkoušíte netradiční pokrmy z kvalitních surovin? Pak přijďte 7. března 2026 ochutnat Znojmo. Začínáme v 17.00, open door bude v 16.00. Vstupenky na akci Chutnáme Znojmo zakoupíte na www.goout.net.
Zdroj: VOC Znojmo
