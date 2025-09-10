Chystá se omezení dopravy na silnici I/50 u Uherského Hradiště - Vésky

Jan Rýdl tiskový mluvčí, ŘSD ČR: „Od 10. do 30. září budeme pracovat v úseku v křižovatce se silnicí třetí třídy, která spojuje právě Vésky a Míkovice. Provoz bude řízen kyvadlově a přes den ho budou řídit pracovníci s vysílačkami, ve večerních a nočních hodinách pak tady budou semafory.“
Práce jsou rozděleny do dvou etap. V té první se budou týkat poloviny silnice I/50 ve směru na Uherský Brod. Během této etapy, která by měla trvat zhruba jeden týden, bude uzavřená silnice v úseku od křižovatky do Míkovic. Navrženy jsou objízdné trasy přes Kunovice a Podolí. Ve druhé etapě se práce přesunou do jízdního pruhu ve směru do Uherského Hradiště. V této fázi už bude možné odbočit do Míkovic. V opačném směru z Míkovic ale ještě stále nebude možné najet na silnici I/50, ani projet křižovatkou rovně do Vések. Silnice do Vések bude ve 2. etapě totiž úplně uzavřena. Ve směru z Uherského Brodu do Vések využijí řidiči delší objízdnou trasu přes Míkovice, Kunovice a Uherské Hradiště, od Uherského Hradiště přijedou řidiči do Vések přes Sady.
Jan Rýdl tiskový mluvčí, ŘSD ČR: „Akci se budeme snažit samozřejmě dokončit v co nejkratším možném termínu, a to během maximálně 14 dnů.“
Oprava silnice I/50 vyjde Ředitelství silnic a dálnic na bezmála 12 milionů korun bez DPH.
